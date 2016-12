Kirchhoff Consult begleitet Kunden bei erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen

Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult hat innerhalb weniger Monate drei erfolgreiche Kapitalmarkttransaktionen begleitet: die öffentliche Übernahme der CHORUS Clean Energy durch die Capital Stage, eine Kapitalerhöhung der MOLOGEN sowie den Reverse IPO der GxP German Properties. Alle Transaktionen trafen trotz der relativ hohen Volatilität an den Kapitalmärkten auf hohe Aufmerksamkeit in den Medien und breite Zustimmung bei den Aktionären.



"Wir freuen uns sehr, dass wir trotz des aktuell schwierigen Marktumfelds für Small- und Midcaps innerhalb kurzer Zeit drei Kunden bei ihren Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich kommunikativ begleiten und somit zum künftigen Wachstum der Unternehmen beitragen konnten", sagt Klaus Rainer Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender von Kirchhoff Consult.



Nach einem Reverse IPO im Sommer konnte der Berliner Spezialist für Gewerbeimmobilien GxP German Properties Anfang November trotz der volatilen Entwicklung vieler Immobilienwerte seine Barkapitalerhöhung erfolgreich platzieren. Die GxP hatte dabei bereits frühzeitig für einen Großteil der neuen Aktien Zeichnungszusagen erhalten. Das Zielvolumen von 25 Millionen platzierten neuen Aktien wurde am Ende deutlich überschritten. Der Mittelzufluss in Höhe von rund 27 Millionen Euro ist ein Meilenstein für das junge Unternehmen und dient als Grundlage für den Aufbau eines renditestarken Immobilienportfolios.



Im Oktober hat das Berliner Biotech-Unternehmen MOLOGEN eine Kapitalerhöhung platziert und im Anschluss im November eine Wandelschuldverschreibung ausgegeben. Die Privatplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Der Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 16,1 Millionen Euro aus den beiden Kapitalmaßnahmen soll hauptsächlich zur weiteren Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie "Next Level" und somit zur Weiterentwicklung des Hauptwirkstoffkandidaten, der Immuntherapie Lefitolimod, verwendet werden.



Im selben Monat konnte der Wind- und Solarparkbetreiber Capital Stage den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der CHORUS Clean Energy vermelden. Zuvor hatten sich insgesamt rund 94 Prozent der CHORUS-Aktionäre entschieden, die freiwillige öffentliche Offerte des Hamburger Konkurrenten anzunehmen. Durch den Zusammenschluss entsteht einer der führenden unabhängigen Betreiber von Solar- und Windparkanlagen in Europa mit einer Leistung von mehr als einem Gigawatt. Dies entspricht der notwendigen Kapazität, um jährlich mehr als eine halbe Million Haushalte mit Strom zu versorgen.

Kirchhoff Consult AG

Die Kirchhoff Consult AG ist ein Team von Spezialisten in den Bereichen Capital Markets, Corporate Communications und Corporate Social Responsibility. Das Unternehmen ist führend in der Konzeption und Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten sowie bei der Begleitung von Börseneinführungen. In den Kompetenzfeldern Advisory, Design, Digital und Film entwickeln rund 60 Mitarbeiter ganzheitliche Lösungsansätze für Kunden aller Größen und Branchen. Kirchhoff Consult ist ein klimaneutrales Unternehmen mit Standorten in Hamburg, Frankfurt, München, Wien, Istanbul und Bukarest.

