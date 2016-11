Ein Stück Zukunft für Ruth Belen

Der Weg zu einem Stück Zukunft führt durch den Schlamm des letzten Regens. Begleitet von einem furchterregenden Lärmteppich, in dem sich das aufheulende Wimmern von geschlagenen Hunden mit dem rauen Ton der vorbeifahrenden klapprigen Busse mischt. Vorbei an brennenden Tonnen, an denen sich Männer, die nicht lachen, die Hände aufwärmen und vorbei an Menschen, die einfach so bewegungslos auf den Bürgersteig starren. Und trotzdem freut sich Ruth Belen (11) aus der Villa 21, einem der ärmsten Viertel der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, jeden Tag aufs Neue über ihren Weg zur Schule. „Ich fühle mich wohl hier", sagt das Mädchen mit den großen dunklen Augen und den langen glatten Haaren. „Hier ist alles so anders, so harmonisch."



Dass sie sich geborgen fühlt, liegt nicht nur an dem Glas heißer Milch, das Ruth Belen gleich frühmorgens um 7.30 Uhr mit ihren durch den kühlen Winterwind eiskalt gewordenen Händen fest umschließt. Und mit dem der Tag in der Schule so lecker beginnt. Es liegt auch nicht an dem Hola-Hoop-Reifen, den sie mit in die Schule bringen darf und mit dem sie gemeinsam mit ihren Freundinnen Maria und Rosdary in der Pause spielt. „Es liegt daran, dass ich mich willkommen fühle. Die Lehrer hören mir zu. Und es macht mir Spaß, weil ich merke, dass ich hier etwas lerne."



Padre Toto kennt die Sorgen und Nöte der Menschen



„Die Jungfrau der Wunder von Caacupé" heißt die Schule der Pfarrei, in der Ruth Belen zu Hause ist. „Zu lang", findet sie und nennt die Kirche, die Schulräume und den Speisesaal deswegen ganz einfach „meine Schule". Und ihre Schule, findet das junge Mädchen, ist etwas Besonderes: „Weil wir schöne neue Räume haben. Ein neues Klavier. Weil es jeden Tag etwas Warmes zu essen gibt und weil wir nette Lehrer haben." Und weil Padre Toto einfach ein guter Mensch ist, wie sie sagt. Der katholische Priester kennt die Sorgen und die Nöte der Menschen, die in seinem bettelarmen Stadtbezirk wohnen. Ein charismatischer Mann, der zu kämpfen versteht, für Ruth Belen, ihre Mutter, die als Hilfskraft in einer Großkantine arbeitet, und die Nachbarn, die auf ihn vertrauen und setzen, weil sie sonst niemanden haben. Der mit den Kindern lacht, auch wenn sie manchmal nicht viel zu lachen haben.



„Die Armut, die Drogen, die Perspektivlosigkeit", sagt Toto, den sie hier alle nur „Padre" rufen. „All das sind Feinde der Kinder wie Ruth Belen. Und wir müssen um jedes Kind kämpfen". Er will, dass seine Schule weiter wächst, dass sie Kindern wie Ruth Belen ein Stück Zukunft, ihnen eine Chance ermöglicht, aus dem Kreislauf der Armut zu entkommen. Einen Schritt hinaus aus der Welt der wimmernden Hunde und brennenden Tonnen, der grimmigen Männer. Hinein in eine Schule, die ein Ausweg sein kann.



Sternsinger und RTL-Stiftung helfen gemeinsam



Unterstützt wird Padre Toto dabei vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern", die über den RTL-Spendenmarathon Gelder für Hilfsprojekte in aller Welt sammelt. 142.600 Euro beträgt die Spendensumme, mit der die Stiftung die Einrichtung des Sternsinger-Partners in Buenos Aires fördert. Das Geld war beim RTL-Spendenmarathon 2015 gesammelt worden. Für die 150 Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren werden Teile des Gebäudes derzeit renoviert. Ein Raum für die Vorschule und ein Musikzimmer werden eingerichtet, Küche und Speiseraum müssen gründlich überholt werden. Sogar Papst Franziskus, der in den Klassenräumen als lächelnder Mann von den Fotos an den Wänden grüßt, war schon einmal hier. Früher, als er noch Erzbischof von Buenos Aires war. So nah dran ist „Papa Francisco" an den Menschen der „Villa 21", an Padre Toto und an Ruth Belen.



Papst Franziskus hat vor ein paar Jahren die Schule gesegnet und will von seinen Freunden wie Padre Toto in der argentinischen Heimat wissen, wie es weitergeht mit dem spannenden Projekt in der „Villa 21": „Halten Sie mich auf dem Laufenden", sagte er RTL-Moderator Wolfram Kons, der ihn in Rom traf, um mit ihm über die Schule zu sprechen.



Auch ihn lernt Ruth Belen kennen. Ein wenig nervös ist sie schon, denn der Mann aus dem fremden Land spricht eine komische Sprache, die sie nicht versteht. Was sie denn werden wolle, fragt sie der deutsche Moderator, der über das Projekt für seine Sendung dreht. „Ich weiß nicht", sagt Ruth Belen etwas schüchtern. „Erst einmal will ich noch ein bisschen hierbleiben. Denn hier ist es eigentlich ganz schön."

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren