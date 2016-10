50.000 Euro für schnelle Hilfsmaßnahmen

Mit einem Nothilfepaket in Höhe von 50.000 Euro unterstützen die Sternsinger Kinder in Haiti. Der schwere Wirbelsturm Matthew vom Donnerstag hat vor allem im Südwesten des Landes große Schäden verursacht. Nach ersten Meldungen der örtlichen Behörden gibt es über 300 Tote, hunderte Familien sind obdachlos.



Aus Léogane, im Südwesten Haitis, erreichte das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ ein erster Hilferuf: „Der Sturm hat große Schäden verursacht. Alle Zelte, in denen wir 1.650 Straßenkinder untergebracht hatten, sind weggerissen worden. Auch viele Lebensmittel und unsere Unterrichtsmaterialien sind vernichtet", so Pater Pierre St Vistal, Direktor des Kinderzentrums „Notre Dame de Lamercie". In dem Zentrum werden Mädchen und Jungen aus schwierigen sozialen Verhältnissen betreut. Mit den Spenden der Sternsinger werden Lebensmittel und Trinkwasser gekauft.



„Die Auswirkungen des verheerenden Erdbebens aus dem Jahr 2010 sind auf Haiti immer noch nicht überwunden, und jetzt trifft die Menschen dort eine erneute Naturkatastrophe. Wir werden unseren Partnern zur Seite stehen und mit einer ersten Unterstützung schnelle Hilfe leisten", so Prälat Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger‘.



Rund 994 Millionen Euro, mehr als 70.100 Projekte



Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 994 Millionen Euro wurden seither gesammelt, mehr als 70.100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 58. Aktion zum Jahresbeginn 2016 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.282 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten mehr als 46,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren