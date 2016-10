Im Rahmen des diesjährigen Kieler Bootshafensommers konnte am abschließenden Benefiztag dank der Gastronomen und Benefizpartner Deichperle, Cup&Cino und ihren Gästen 1,- € für jedes verkaufte Getränk an den Love it like a local e.V. gespendet werden. Die Naturschutzinitiative für Kitesurfer besteht seit 2013 und hat sich den Schutz des Ozeans sowie den respektvollen Umgang mit der Natur zum Ziel gesetzt. Durch die Spenden des Benefiztages ist es Love it like a local e.V. in Kooperation mit Kiel-Marketing möglich, ein Beach Clean Up! am Falckensteiner Strand im Rahmen weiterer Aufräumaktionen an den Küsten Schleswig-Holsteins ins Leben zu rufen. Bei einem Beach Clean Up! wird zusammen mit freiwilligen Helfern zum Saisonabschluss der Strand gereinigt.



Am 29. Oktober um 14 Uhr werden Kiter, Surfer und alle anderen, die den Strand und seine tierischen Bewohner schützen möchten, zum Beach Clean Up! am Falckensteiner Strand an die Deichperle gebeten. Zum Auftakt des Beach Clean Up! um 14 Uhr gibt es eine feierliche Übergabe des Schecks über die Spendengelder, die am Benefiztag gesammelt wurden und diese Aktion möglich machen. Anschließend beginnt die Beach Clean Up!-Aktion. Im Anschluss an eine erfolgreiche Aufräumaktion versorgt die Deichperle ab 16 Uhr alle fleißigen Helfer mit herzhaften Stärkungen, wie Kürbissuppe und Chilli. Verwöhnt werden die Freiwilligen von 16 bis 19 Uhr außerdem von DJ’s des Rathausbunkers.

