"Wake Up Caroline" - die schönste Art geweckt zu werden!

1. Wake Up Caroline (Acoustic Version) | 2. Wake Up Caroline (Orchestral Version )



Grayhound O.C.D. sind seit der Gründung 2010 ein Garant für emotionale Songs. Ihre Feinfühligkeit hat Ihnen Beachtung im deutschen Radio, TV, aber auch nationale Auszeichnungen und eine Nominierung in den USA eingebracht. Die tiefgründigen Vocals von Sänger Gray wurden bislang durch breite Gitarren, Drums und Synthies begleitet, doch seit der letzten Single „Open Eyes“ hat man eine Vorliebe für die sanften Töne entwickelt...



„Wake Up Caroline“ ist eine zärtliche Liebeserklärung, sanft gehaucht, voller Verletzlichkeit, Gefühl und Tiefe. Der Song erzählt davon, wie es ist, gefangen zu sein in Freundschaft und sich doch mehr zu wünschen.



Die Single kommt dabei in zwei Versionen daher, die Acoustic Version besteht in klassischer Singer/Songwriter Tradition aus Gitarre und Gesang, die Orchesterversion mit Streichern, Pauken, aber auch modernen Elemten, ist ausgeschmückter und besitzt absolute Soundtrack-Qualitäten.



Wake Up Caroline ist die zweite Vorab-Single für das am 09.12.16 erscheine Album „Acoustic Songs“.



Der Song enstand in den Empire Studios mit Rolf Munkes (Razorback, Crematory), der als Produzent, Gitarrist und Co-Komponist den Titel mitgestaltete. Das Video zur Single wurde von Roman Brauch umgesetzt.



Kontakt-Label: KHB Music

Web: http://www.khb-music.de

E-Mail: info@khb-music.de

Links – Grayhound O.C.D.



http://grayhoundocd.com

https://www.facebook.com/grayhoundocd

http://www.khb-music.de/artist/grayhound-o-c-d/

https://www.facebook.com/khbmusic



Grayhound O.C.D.

„Wake Up Caroline“ (Single)



Release Date: 18.11.2016 LABEL: Handmade Tunes (LC-52090)



Genre: Singer/Songwriter/Indie

Medium: digital



Video: https://youtu.be/xUZJDSokNik



Salelink: http://player.believe.fr/v2/3614971749911



Soundcloud: https://soundcloud.com/khbmusic/grayhound-ocd-wake-up-caroline-accoustic-version

