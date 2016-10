Kunst im KfH mit Werken der Weidener Künstlerin Olena Volodarska

In den Werken der in der Ukraine geborenen Künstlerin Olena Volodarska verbinden sich Realität und Fantasie sowie Geschichten und Mythen zu vielfältigen und überraschenden Bildern. Volodarska arbeitet mit den verschiedensten Techniken wie Aquarell, Acryl, Ölmalerei, Collage, Filz und Batik. Im Rahmen der Ausstellung präsentiert die Künstlerin auch eine Vielzahl ihrer russischen Matrjoschkas, welche sowohl aus traditionell russischen als auch bayerischen Motiven bestehen – sie zeigen, dass Kulturen zusammenwachsen können.



Dr. med. Franz Hermann Beckmann, leitender Arzt des KfH-Gesundheitszentrums Weiden freut sich, dass es wieder gelungen ist, eine Kunstausstellung in den KfH-Räumlichkeiten zu realisieren. „Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass diese regelmäßigen Ausstellungen und die positive Ausstrahlung der Bilder für Patienten und Team gleichermaßen eine willkommene Abwechslung bedeuten und den Behandlungsräumen eine angenehme Atmosphäre verleihen“, erklärt der Nephrologe. Regionalen Künstlern wie Olena Volodarska wolle man zudem Raum bieten, ihre Kunst zu präsentieren.



Olena Volodarska wurde 1961 in Luhansk/Ukraine geboren. Sie studierte an der Charkaver Akademie für Kunst und Design und unterrichtete nach erfolg-reichem Abschluss zunächst in einem Kunstcollege in Luhansk. 2002 gründete sie in Weiden das Kunstatelier „Bunte Palette“, in dem sie auch Kinder und Erwachsene unterrichtet. Die Kinder aus ihrer Malgruppe belegten bereits die ersten Plätze bei verschiedenen Malwettbewerben der Stadt, z. B. „Plakat zum Kinderbürgerfest“ oder „Neuer Kinderstadtplan“.



Interessierte können die Ausstellung nach der Eröffnung bis zum 15. Januar 2017 jeweils montags bis freitags von 8 – 12 Uhr sowie montags von 14 – 16 Uhr und donnerstags von 16 – 18 Uhr besichtigen. Der Eintritt ist frei.



Hintergrundinformation:



Das Medizinische Versorgungszentrum KfH‐Gesundheitszentrum Weiden (www.kfh.de/mvz/weiden) hat im Oktober 2012 seinen Betrieb aufgenommen. Behandlungsschwerpunkte sind die hausärztliche Betreuung sowie die umfassende Versorgung von Patienten mit Nieren‐ und Hochdruckerkrankungen.

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Das gemeinnützige KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. - Träger des KfH-Gesundheitszentrums - steht für eine qualitativ hochwertige und integrative nephrologische Versorgung nierenkranker Patienten. Es wurde im Jahr 1969 gegründet und ist damit zugleich der älteste und größte Dialyseanbieter in Deutschland. In über 200 KfH-Zentren werden rund 18.700 Dialysepatienten sowie aktuell über 60.000 Sprechstundenpatienten umfassend behandelt.

