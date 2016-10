Pinguine und Zoo Krefeld mit toller Kooperation: Mit Zooticket Karten für 15 Euro sichern

Seit 1938 gehört der Zoo Krefeld zum Stadtbild, wie der Schläger zum Puck. Eine Verbindung, die schon viele Aktionen hervorgebracht hat und jetzt in die nächste Runde geht: Wer die Pinguine im Zoo besucht, kann auch die Pinguine im KönigPALAST zu einem Sonderpreis sehen: Jede Tageskarte (13.10. bis einschließlich 21.10) sowie Jahreskarten des Krefelder Zoos erhalten bei Vorlage im Fanshop an der Westparkstraße, im Mediencenter Krefeld und an den Abendkassen des KönigPALAST Tickets der Kategorien PK 2 und 3 für 15 Euro für die Partie am 21. Oktober gegen den amtieren Meister Red Bull München (19:30 Uhr). Dieses Angebot ist auf zwei Tickets pro Eintrittskarte begrenzt.

