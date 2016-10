Krefeld Pinguine verpflichten Torhüter Niklas Treutle

Die Krefeld Pinguine erweitern ihren Kader und verpflichten Torhüter Niklas Treutle. Der 1,87 m große und 84 kg schwere gebürtige Nürnberger wechselt vom amtierenden deutschen Meister in die Seidenstadt. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Treutle zudem zwei Partien bei den Arizona Coyotes in der NHL und vier Spiele für KooKoo Kouvola in der finnischen Liiga.



Niklas Treutle: „ich freue mich, so schnell wieder einen Vertrag erhalten zu haben und dann gleich bei einem Traditionsverein wie die Krefeld Pinguine es sind.“



Franz Fritzmeier, Cheftrainer Krefeld Pinguine: „Diese Verpflichtung ist kein Zeichen gegen Patrick Galbraith. Wir brauchen jedoch ein gutes Torhüter-Gespann und möchten Patrick Klein weitere Entwicklungszeit in der zweiten Liga geben. Dafür ist Niklas Treutle die Wir möchten uns ausdrücklich bei Christian Winkler für die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.“

