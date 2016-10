Autohaus Borgmann mit besonderer Ticketaktion gegen Wolfsburg

Die Krefeld Pinguine sind stolz auf ihre starken Partner: Dazu gehört seit vielen Jahren das Autohaus Borgmann. Am Heimspieltag gegen Wolfsburg (7.10., ab 19:30 Uhr) tritt Borgmann zudem als Sponsor des Tages auf und bietet den Fans eine besondere Ticketaktion: In Zusammenarbeit mit dem Autohaus Borgmann können die Krefeld Pinguine den Fans 1.000 Tickets zum Preis von 15 € in den Kategorien 2 und 3 anbieten.



Das Kontingent ist ab 14 Uhr im Onlineshop www.kevtickets.de, im Fanshop der Krefeld Pinguine und an den Tageskassenschon am Spieltag gegen Iserlohn des KönigPALAST erhältlich. Das Angebot ist auf 1.000 Karten limitiert und endet am Donnerstag, 06.10.16.

