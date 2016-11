Die Freiburger Puppenbühne im Mercedes-Benz Zentrum in Freiburg auf der Haid

.



- Am Samstag, 10. Dezember 2016 um 15.00 Uhr im Mercedes-Benz Zentrum in Freiburg auf der Haid

- Das Stück heißt "Der kleine König Eselsohr" und ist ein zauberhaftes Puppenspiel mit phantasievoll-schönen Figuren.

- Jedes Kind bekommt Kinderpunsch und Knabbereien



Alle kleinen und großen Freunde des Puppentheaters dürfen sich freuen. Am Samstag, den 10.12.2016 spielt die Freiburger Puppenbühne "Kasper und der Weihnachtsmann" für Kinder ab 4 Jahren in unserer Wagenauslieferungshalle in Freiburg auf der Haid:



Bei diesem zauberhaften Handpuppenspiel von Karin Minuth wird auf humorvolle Weise gezeigt, wie wichtig es ist, dass Versprechen gehalten werden!



Leider kann sich König Eduard an manch ein gesagtes Wort nicht mehr erinnern: Er hat völlig vergessen, dass er seiner Tochter Arabella versprochen hat, sich Zeit für sie zu nehmen, um mit ihr zu spielen.



Genau auf so eine Gelegenheit hat die wundersame Zauberhexe Walburga gewartet! In einem günstigen Moment lauert sie dem König auf und verwandelt ihn in einen Esel! Als Kasper von dem ganzen Malheur erfährt, macht er sich mit seinem lustigen Hund Bello auf in den Wald. - Wo ist der König? Und wie sieht er aus? Mit Hilfe der Kinder und selbst erfundener Zaubersprüche gelingt es, den Esel zurückzuverwandeln. - Na ja, es gelingt fast: Der König ist zwar wieder der König, aber er hat Eselohren! Ob die Geschichte gut zu Ende geht wird noch nicht verraten...



Dr. Johannes und Karin Minuth sind für ihr zauberhaftes Puppentheater weit über die Grenzen Freiburgs hinaus bekannt. Sie schreiben ihre Texte selbst, entwerfen und gestalten auch die phantasievollen Puppen. Dr. Johannes Minuth hat sogar über sein Lieblingsthema "Das Kaspertheater und seine Entwicklungsgeschichte" promoviert. Wie keinem anderen gelingt es dem Kasperdoktor mehreren Puppen gleichzeitig Leben einzuhauchen, Lichteffekte zu arrangieren, das Bühnenbild zu wechseln und verschiedene Stimmen zu imitieren.

Im Anschluss an das Puppentheater gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Kinderpunsch und Knabbereien in der Carl-Benz Lounge.

