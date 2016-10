Filialeröffnung der KERN Group in Innsbruck

Fünf Standorte in fünf Jahren. Mit der Neueröffnung in Innsbruck vervollständigt die KERN Austria GmbH das Quintett an Filialen im Alpenland und kann flächendeckend professionelle sprachliche Dienstleistungen in ganz Österreich anbieten.



Mit allen Weltsprachen global vertreten sein und trotzdem Kundennähe leben – dieses Ziel ist Teil der Unternehmensphilosophie der KERN Group. Der erste Stein, um österreichische Kunden auch vor Ort zu betreuen, wurde bereits 2012 mit der Eröffnung der Filiale in Wien gelegt. Seitdem baute der Sprachdienstleister sein Firmennetzwerk jedes Jahr kontinuierlich aus. Nachdem neben der Hauptstadt Salzburg, Graz und Linz als Standorte feststanden, war klar, dass ein weiterer Standort im Westen Österreichs für eine vollumfängliche Präsenz fehlt.



Mit der nun fünften Filiale in fünf Jahren schafft der Full-Service-Anbieter ein noch flächendeckenderes Angebot von hochwertigen multilingualen Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet. „Wir freuen uns sehr, mit der neuen Filiale in Österreich unser mittelfristiges Ziel einer möglichst ganzheitlichen Anwesenheit sichergestellt zu haben. Unsere Kunden wie auch wir schätzen den engen, persönlichen Kontakt und die intensive Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiter. Auch im Westen des Landes noch präsenter zu sein und Geschäftspartner vor Ort betreuen zu können, war uns ein wichtiges Anliegen“, erklärte Dr. Thomas Kern, Geschäftsführung der KERN Austria GmbH.



Mit Wirkung zum 1. September 2016 erwarb die KERN Group darüber hinaus die bisherige österreichische Nummer 1 im B2B-Sprachentraining. Neben der erreichten Marktführerschaft in Österreich konnte der Bereich Sprachentraining durch die Inklusion des Institut CEF in den Firmenverbund der KERN Group deutlich ausgebaut werden. Der Spezialist für fremdsprachliche Kommunikation freut sich, durch das neuformierte Unternehmen und die Standorteröffnung die Vertiefung bestehender sowie den Aufbau neuer erfolgreicher, geschäftlicher Beziehungen für Kunden noch angenehmer gestalten zu können.



Unsere Anschrift



KERN Austria GmbH

Andreas-Hofer-Straße 7

6020 Innsbruck

Tel.: 0043 512 552086 ∙ Fax: 0043 512 552086-15

Über KERN AG, Sprachendienste

Die KERN Group mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ein führender Sprachdienstleister im Bereich des globalen Sprachenmanagements und der internationalen Kommunikation mit über 50 Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, den USA und China. Zu den Dienstleistungen der KERN Group gehören Übersetzen und Dolmetschen in allen Weltsprachen, technische Dokumentation, Software- und Website-Lokalisierung, Terminologie- und Translation-Memory-Management, Desktop-Publishing sowie Sprachen-, Business- und Kommunikationstraining sowie Interkulturelles Training. Seit der Gründung im Jahr 1969 betreut der Full-Service-Dienstleister einen stetig wachsenden internationalen Kundenstamm aus Industrie und Wirtschaft. Darüber hinaus vertrauen Regierungsstellen, international tätige Verbände und Anwaltssozietäten den zertifizierten sowie professionellen Sprachdienstleistungen der KERN Group, die sich zu 100% in Familienbesitz befindet.









