Der Rote Faden: Gedanken Spinnen - Muster Bilden

Fäden, Stoffe und Muster begleiten uns wie selbstverständlich in unserem Alltag. Weltweit prägen textile Begriffe unseren Sprachgebrauch, unsere Erzählungen und Mythen. Die Herstellung von Textilien stimuliert unser räumliches Vorstellungsvermögen und mathematisches Denken.



Ab dem 17. November präsentiert das Weltkulturen Museum in Frankfurt am Main die kulturell vielseitigen Techniken der Textilproduktion – ausgehend von den Sammlungen aus den Amerikas, Südostasien, Ozeanien und Afrika.



Die in Kürze erscheinende Begleitpublikation mit wissenschaftlichen und künstlerischen Beiträgen von Max Carocci, Maren Gebhardt, Shan Goshorn, William Ingram, Gerhard Müller-Hornbach, Dagmar Schweitzer de Palacios, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sarah Sense, Jens Soentgen, Ruth Stützle Kaiser, Rangi Te Kanawa und Tim Zahn vertieft die Themen der gleichnamigen Ausstellung anhand interdisziplinärer Blickwinkel, beispielsweise aus der Ethnologie, Philosophie sowie der zeitgenössischen Kunst und Musik.

