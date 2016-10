Ostseebad Kellenhusen

Qi Gong in Kellenhusen

Kellenhusen. Im Rahmen der OstseeFerienLand-Kampagne „GESUND, AKTIV - INKLUSIV findet am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016 um 08:30 Uhr ein Qi Gong-Treff mit „Martina“ statt. Qi Gong beinhaltet sanfte Bewegungen, kombiniert mit Atemübungen und Entspannung, um Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Treffpunkt ist der Fitness Point. Der Treff ist für OstseeCard-Inhaber kostenlos. Ohne OstseeCard beträgt die Gebühr 3,oo €. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren.



Kinder-Bogenschiessen

Kellenhusen. Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016 um 16:00 Uhr bietet die „Ostseeanima-tion Kellenhusen“ Bogenschießen für Kinder an. Die Teilnahme ist ab 7 Jahren, der Kostenbei-trag ist 2,oo €. Anmeldung und Treffpunkt ist im „Kelli-Korner" direkt im Kurzentrum.



Stretch & Relax

Kellenhusen. Im Rahmen der OstseeFerienLand-Kampagne „GESUND, AKTIV - INKLUSIV findet am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016 um 17:00 Uhr Stretch & Relax statt. Dieses beinhaltet Dehnübungen, die den Körper stärken und entspannen. Bewusstes An-und Entspannen ver-bessert die Körperwahrnehmung und das Gleichgewicht, baut Stress ab und wirkt sich positiv auf die Psyche aus.

Treffpunkt ist der „Fitness Point“ im Kurzentrum. Die Teilnahme (ab 16 Jahren ) ist für Ostse-eCard-Inhaber kostenlos. Ohne OstseeCard beträgt die Gebühr 3,oo €.



Achtung Kräuter !

Kellenhusen. Im Rahmen des UrLaublichen Herbstzaubers 2016 findet am Freitag, dem 28. Oktober 2016 um 14:00 Uhr eine Kräuterwanderung mit der Kräuterexpertin Barbara Braasch statt. Anschließend wird mit den gesammelten Kräutern ein Waldkräutersalat zubereitet. Treffpunkt ist der große Waldparkplatz am Ortseingang.

Lichterhafter Strandzauber

Kellenhusen. Zum Start in die Wintersaison 2016/17 veranstaltet der Kurbetrieb Kellenhusen im Rahmen der OHT-Kampagne „Lichtermeer“ einen „Lichterhaften Strandzauber“.

Los geht das Ganze um 16:00 Uhr für die „Lütten“ mit „Wickie – Der Film“, der im Kinderclub „Käpt`n Kelli“ gezeigt wird. Um 18:00 Uhr trifft man sich dann auf dem kleinen Waldparkplatz am Eingang zum Erholungswald. Dort startet, unter den Klängen der „Tuten & Blasen“, der Fackel- und Laternenumzug durch den Wald und den Ort. Ziel ist der Strandbereich vor dem Kurzentrum, wo es mit einem rustikalen „Wikinger-Abendbrot“ weitergeht. In uriger Atmo-sphäre gibt es leckeres Spanferkel, ein Open-Air-Käsefondue, selbstgemachtes Stockbrot, eine feurige Überraschung und vieles mehr.

Pünktlich um 19:00 Uhr werden dann die Schalter umgelegt für die große Strand- und Seebrü-cken-Illumination, für die die Firma „Ostsee-Pyrotechnik“ die Promenade und die Erlebnis-Seebrücke in buntem Licht erstrahlen lassen werden. Ein Vielzahl unterschiedlicher Schein-werfer sowie spezielle Leuchtaggregate werden den Strand- und Seebrückenbereich in eine einzigartige Lichterlandschaft verwandeln.



Mittelpunkte der Strand-Illumination sind die baulichen Highlights der Erlebnispromenade „Lady Prom“, speziell der „Orka“ am Nordstrand sowie der „Tümmler“ und die anliegenden höheren Gebäude. Zusätzlich wird die Erlebnis-Seebrücke komplett in allen möglichen Farben erstrahlen. Für Hobbyfotografen und Besucher der Veranstaltung die einmalige Gelegenheit, von der Seebrücke, die den ganzen Abend begehbar sein wird, einmalige Schnappschüsse der „bunten“ Erlebnis-Seebrücke zu schießen.



deepWORK®

Kellenhusen. Im Rahmen der OstseeFerienLand-Kampagne „GESUND, AKTIV - INKLUSIV findet am Montag, dem 31. Oktober 2016 um 09:30 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison deepWORK® statt. deepWORK® ist eine neue Dimension des funktionellen Trainings. Athle-tisch, einfach, einzigartig. Ein Workout aus verschiedenen Elementen und Energie. Es unter-liegt dem Gesetz von Yin und Yang und vereint die geistigen und körperlichen Gegensätze.

Die Teilnahme ist für OstseeCard-Inhaber kostenlos. Ohne OstseeCard beträgt die Gebühr 3,oo €. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren, Treffpunkt ist der Fitness-Point im Kurzentrum.

