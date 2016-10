Leichtathletik der Weltklasse auch 2017 in Karlsruhe

Das INDOOR MEETING Karlsruhe kann auch 2017 an den Start gehen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Dank neuer Partner, bewährter Unterstützer und flexibler Dienstleister ist es uns gelungen, die entscheidende Weiche zur Realisierung des Meetings am Standort Messe Karlsruhe zu stellen", sagt Martin Wacker, Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruhe Event GmbH. Der Traditionsveranstaltung war vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe ein strikter Kostenrahmen gesetzt worden. Statt 820.000 Euro Zuschuss hatte das Gremium für 2017 einen Zuschuss von 550.000 Euro beschlossen. Voraussetzung war, den Hauptteil der Kosten - die Rahmeninfrastruktur in der Karlsruher Messehalle 2 - um 200.000 Euro auf 350.000 Euro zu senken. Dieses ambitionierte Ziel ist jetzt erreicht worden. "Damit sind wir startklar für 2017!". Am 4. Februar wird das INDOOR MEETING Karlsruhe damit in seine 33. Auflage gehen.



Als Teil der WORLD INDOOR TOUR - der internationalen Hallen-Leichtathletik-Serie - ist das INDOOR MEETING Karlsruhe fester Bestandteil des internationalen Leichtathletik-Kalenders und für Athleten gar ein Sprungbrett zu den wichtigen internationalen Meisterschaften. "Wir haben uns vorgenommen, mit dem Prädikat WORLD INDOOR TOUR nochmal eine Vermarktungsschippe draufzulegen", ergänzt Meeting-Sportchef Alain Blondel. "Im Rahmen der internationalen Serie wird das INDOOR MEETING gemeinsam mit den anderen Ausrichterstädten über mehrere Wochen weltweit im Fokus stehen und so ein Millionenpublikum erreichen."



Von dieser gesteigerten Präsenz profitiert auch der Standort. "Das INDOOR MEETING ist ein wichtiges internationales Zugpferd. Ich freue mich, dass es bleibt und den Namen unserer Stadt und der Region künftig noch einprägsamer in die Welt trägt", bekennt Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. "Das Vertrauen in die Macher von der Karlsruhe Event GmbH hat sich rundum ausgezahlt." Die Menschen in Karlsruhe und der Region dürfen sich schon jetzt auf das deutsche Leichtathletik-Indoor-Event der absoluten Weltklasse freuen.



Bei der Leichtathletik-Gemeinschaft Region Karlsruhe und den engagierten Unterstützern aus Stadt und Region ist der Jubel riesengroß. "Es ist einfach nur großartig, dass es weiterhin Weltklasse-Leichtathletik in Karlsruhe gibt", so Angelika Solibieda, erste Vorsitzende der LG Region Karlsruhe. "Mein aufrichtiger Dank geht an die Karlsruhe Event GmbH, der es tatsächlich gelungen ist, die geforderten Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Go der Sportstadt Karlsruhe zu erhalten."

