Coole Winter-Freunde

Vielseitig einsetzbar und lässig kombinierbar sind die kuscheligen Winterstiefel aus KEENs Elsa Kollektion. Bei der Vielzahl an schönen Farben und Styles fällt die Wahl wirklich schwer zwischen diesem Modell-Mix aus Chelseas, Booties und Stiefeln.



Von einem Wochenende in den verschneiten Bergen bis hin zu urbanen Freizeitaktivitäten - Elsa Tall Canvas WP, Elsa Chelsea oder Elsa Boot WP sehen nicht nur überall super aus, sie sind auch super warm, super bequem und super funktional. Ihr Obermaterial aus PUbeschichtetem Leder und wasserabweisend behandeltem Baumwoll-Canvas ist dank versiegelter Nähte wasserdicht. Zur wintertauglichen Ausstattung zählen eine Isolierung aus 100 Gramm KEEN.Warm, eine wärmereflektierende Decksohle, flauschiges Teddyplüsch sowie ein herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan. Die rutschhemmend profilierte Gummilaufsohle ist vulkanisiert.



Mit diesen Boots bleiben die Füße schön warm und trocken, ohne Kompromisse in punkto Styling machen zu müssen.



Weitere Informationen: www.keenfootwear.com

KEEN Europe Outdoor B.V

Inspiriert von der Liebe zu Outdoor, widmet sich KEEN Inc. als Hersteller von hybriden Outdoor- und Freizeit- Produkten (wie Schuhe, Taschen und Socken) der Kreation von qualitativ hochwertigen Produkten, die den Lifestyle und die Outdoor-Abenteuer von aktiven Menschen rund um den Globus unterstützen. KEEN-Produkte sind im Internet, bei mehr als 5.000 stationären Händlern in über 60 Ländern, sowie in den KEEN Garage Markenstores in Palo Alto, Portland, Prag, Tokio und Toronto erhältlich, wo KEEN-Fans die komplette Markenvielfalt erleben können. Unternehmensaktivitäten und -kultur spiegeln ein hohes Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft und eines gesünderen Planeten wider, auf dem alle Menschen dem KEEN-Slogan "create, play, care" folgen können. Weitere Infos zu KEEN gibt's hier: www.keenfootwear.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren