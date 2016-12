Blijf het weer een stapje voor

Sinds november breidde KBC Verzekeringen zijn KBC Assist-app uit met een nieuwe weeralarmservice: een extra hulpmiddel ter preventie van de schade door weersomstandigheden. Deze service waarschuwt voor verslechterende weersomstandigheden in de komende uren. KBC Assist is een gratis app voor de klanten van KBC Verzekeringen waarmee zij via de smartphone schade aan woning of voertuig kunnen doorgeven aan hun KBC-verzekeringsagent.



Hans Verstraete, algemeen directeur, KBC Verzekeringen: “Verzekeren alleen is niet voldoende, het loont de moeite om mogelijke risico’s in te schatten en schade te voorkomen. KBC zet met deze service opnieuw in op preventie, zoals reeds eerder met moederspreventiewinkel en de drive safe-app. We trachten zo het materieel, financieel en soms ook emotioneel leed voor de klant te beperken.”



Gratis weeralarm vermindert schaderisico



KBC Assist werd uitgebreid met een gratis weeralarmservice die meldingen van noodweer in de buurt doorgeeft. De app waarschuwt de klant of er kans is op bv. aanvriezende regen of sneeuw in zijn gemeente en biedt meteen ook een aantal handige tips die schade helpen te beperken. Zo kan hij tijdig de nodige maatregelen nemen om schade aan huis, tuin of voertuig door weerdreigingen (vorst, storm, zware regen- of sneeuwval, aanvriezende regen, hitte) te voorkomen.



Wie bij KBC een verzekering afsluit voor zijn woning of wagen kan via de KBC Mobile app, de KBC Assist app downloaden. Wanneer de klant gebruik maakt van de nieuwe weeralarmservice wordt hij door middel van push-alerts op zijn smartphone verwittigd. Daarna kan hij doorklikken naar de KBC Assist-app waar een verdere omschrijving volgt. De weeralarmservice brengt gebieden die gevoeliger zijn voor bepaalde weersomstandigheden in kaart en verwittigt de klanten die in de betrokken gemeentes wonen indien deze omstandigheden zich zullen voordoen. Sinds begin november hebben ongeveer 4170 klanten zich ingeschreven op deze service in de KBC Assist app. Vooral begin december zijn er meldingen geweest voor vorst (grondvorst = 0 graden 5 cm in de grond).



De sectorfederatie van verzekeringsondernemingen, Assuralia, maakte onlangs nog melding van het aantal schadegevallen en de kostprijs door regenbuien en stormwinden in mei en juni dit jaar. Alle Belgische gemeenten leden in meer of mindere mate schade.



Al 38.000 klanten klaar voor de digitale schadeaangifte



Iedereen heeft wel eens pech en dat zorgt dan voor de nodige stress en tijdverlies. Met KBC Assist gebeurt het openen van een schadedossier digitaal. Een ongeval of schade kan via de app worden aangegeven. Bij een ongeval waar een ander voertuig bij betrokken is, wordt er een foto van het ingevulde Europese aanrijdingsformulier gemaakt en meteen doorgestuurd. In de toekomst voorziet KBC de mogelijkheid om dit formulier volledig digitaal in te vullen. Schade aan de woning doorgeven gaat vlot door een korte beschrijving en enkele digitale foto’s van de schade door te sturen. Met de app kan er snel contact opgenomen worden met de verzekeringsagent, de KBC-bijstandcentrale of VAB (bij pech). KBC regelt dan achter de schermen alle administratieve rompslomp. Verder bevat KBC Assist een afgeschermd foto-album waarin foto’s van kostbare bezittingen kunnen bewaard worden. Als de klant een voorwerp verliest of kwijtraakt door een diefstal, kan hij verwijzen naar de foto’s in het album.



Op vandaag hebben ongeveer 38.000 klanten de KBC-Assist app geïnstalleerd.

