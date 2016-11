Geschmackserlebnis allenthalben

Beide kommen bei den Kunden der Ochsenfurter Kauzen Bräu gut an: Hopfenbier aus brauereieigenem Hopfen und der selbstgebrannte Whisky gehören zu den Erfolgsgaranten der Brauerei. Ein Grund mehr beide Produkte Jahr für Jahr erneut ins Rennen zu schicken und jede Abfüllung entsprechend zu würdigen.



Seit nunmehr 13 Jahren wird an jedem ersten Septemberwochenende der Hopfen im brauereieigenen Hopfengarten der Kauzen Bräu geerntet. Bei der Ernte geht es Bier-Ernst zu: Auch wenn das Ziel einer guten Ernte im Vordergrund steht, so soll bei dem Event vor allem auch die Kommunikation zwischen den Erntehelfern gefördert werden. „Nur wer mit Spaß und Freude bei der Sache ist, kann gute Leistung erbringen – die Ernte 2016 war, trotz einiger Wetterkapriolen, verhältnismäßig gut. Qualität und Quantität waren zufriedenstellend, so dass wir rund 300 Hektoliter Hopfentraum brauen konnten. Die Menge reicht für 3.000 Kisten und 400 2-Liter Magnum-Flaschen", erklärt Brauereichef Pritzl. Die Nachfrage ist groß: Sowohl Hopfenbier, erkennbar am eigenen Rückenetikett mit Bild des Hopfengartens als auch die Magnumflasche wird von den Bierliebhabern geschätzt und gerne gekauft. „Wir freuen uns, dass unser Bier großen Anklang und guten Absatz findet. Die Bierspezialität ist wahrlich etwas Besonderes - nicht nur im Geschmack! Mit der 2-Liter Magnumflasche hat man ein sprichwörtlich außergewöhnlich geschmackvolles Geschenk", so der Brauereichef weiter.



1100 Flaschen feinste Handarbeit



Zu internationaler Berühmtheit hat es zwischenzeitlich der fränkische Single Malt Whisky „Old Owl" geschafft: Die Abfüllung 2015 (Destillation 2012) hat beim englischen Wettbewerb „IWSC – international wine and spirit competition" eine Bronzemedaille in der Kategorie „Im Fass gereift, ohne Alter" gewonnen. Dass die aktuelle Abfüllung, die erst vor wenigen Tagen filtriert und tatsächlich erst vor wenigen Stunden abgefüllt wurde, der letzten in nichts nachsteht, davon ist Braumeister Otto Resch überzeugt: „Im Gegensatz zur Abfüllung 2016, bei der Honig-Nougat-Geschmack im Vordergrund stand, ist es in diesem Jahr extrem schwer eine Geschmacksrichtung festzulegen. Wir haben vor der Abfüllung zahlreiche Geschmacksproben durchgeführt – nahezu jeder Tester stellte eine neue Note fest. Von Mandel über Vanille und roten Beeren bis hin zu Honig war alles dabei." Während der Geschmack sich individuell entfalte so seien Vollmundigkeit und Weichheit diesmal noch ausgeprägter als bei der letzten Abfüllung. Karl-Heinz Pritzl ergänzt: „Ich bin stolz auf die Leistung unserer Brauer unter der Leitung der Braumeister Otto Resch und Marcus Lifferth. Wir liefern echte handwerkliche Braukunst und das schon seit über 200 Jahren. Auch beim Whisky der neben handwerklichem Geschick viel Geduld, Fingerspitzengefühl und profundes Wissen erfordert."



Insgesamt wurden 1.100 Flaschen des edlen Brandes vor wenigen Tagen abgefüllt. Das sind rund 700 Flaschen weniger als im vergangenen Jahr. Otto Resch erklärt: „Wir haben im vergangenen Jahr erstmalig einen Fassstärke-Whisky mit einer Stärke von 65 Volumen Prozent Alkohol abgefüllt. Die 60 Flaschen waren in Handumdrehen vergriffen, so dass wir in diesem Jahr 120 Flaschen mit einer Stärke von 63,5 Volumen Prozent Alkohol abgefüllt haben. Aus diesem Grund ist die Anzahl der „normalen" Version etwas geringer als in den Jahren zuvor. Eine nicht abgefüllte Menge die für rund 800 Flaschen reicht, reift für weitere zwei Jahre im Eichenfass in dem zuvor fränkischer Rotwein „Domina" reifte. So können wir Ende 2018 einen fünfjährigen Whisky anbieten. Außerdem wird es heuer eine streng limitierte Geschenk-Edition geben: In einer handgefertigten Holzkiste sind je eine Flasche Whisky in Fass- und normaler Stärke, zwei Whiskygläser mit dem Old Owl-Label und eine weitere, kleine Überraschung die ich nicht vorweg nehmen will. Soviel sei verraten: Auch die Überraschung wird geschmacklich sehr anspruchsvoll sein."



Während der Hopfentraum sowohl in der 0,5-Liter-Flasche als auch in der 2-Liter-Magnumflasche bereits seit einigen Tagen im gut sortieren Fachhandel erhältlich ist, gelangt der Whisky erst in den kommenden Wochen in den Handel.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren