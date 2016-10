Kaufbeurer Tourist Information ist "Geschenk mit Herz"-Sammelstelle

Erstmals ist die Kaufbeurer Tourist Information auch Sammelstelle für die Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“. Das Büro in der Kaiser-Max-Straße ist so die 26. Annahmestelle in Kaufbeuren für die Päckchen, mit denen Kinder auf der ganzen Welt beschenkt werden.



Die gesammelten Päckchen werden im Lager der humedica-Zentrale in Kaufbeuren von ehrenamtlich arbeitenden Helfern sortiert und verschickt, um pünktlich zu Weihnachten einem Kind eine große Freude zu bereiten.



Seit 2003 freuen sich zehntausende Kinder in Not auf ihr persönliches Weihnachtspäckchen aus Deutschland. Für viele von ihnen ist es das erste Geschenk ihres Lebens. Die Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" wird organisiert von der bayerischen Hilfsorganisation humedica e.V. und begleitet von Sternstunden e.V., der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.



Mehr zur Aktion ist zu lesen unter www.geschenk-mit-herz.de und www.kf-ts.de/geschenk

