Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten in den westlichen Industriestaaten. In Deutschland ist Darmkrebs bei Männern nach Prostata- und Lungenkrebs das dritthäufigste Karzinom und bei Frauen nach Brustkrebs sogar die zweithäufigste Krebserkrankung. Jährlich werden hierzulande etwa 34.000 Männer und 29.000 Frauen mit der Diagnose konfrontiert. Zu den Risikofaktoren zählen bestimmte Ernährungs- und Lebensgewohnheiten sowie erbliche Vorbelastungen. Darmkrebs entsteht in den meisten Fällen aus gutartigen Wucherungen (Darmpolypen). Werden die Darmpolypen rechtzeitig bei einer Darmspiegelung (Koloskopie) entfernt, kann Dickdarmkrebs sehr häufig verhindert werden.



Ein Grund also, sich mit dem Thema Prävention zu beschäftigen. Die Darmkrebsvorsorge ist Bestandteil der Früherkennungsprogramme der gesetzlichen Krankenkassen und ab dem 55. Lebensjahr besteht alle zehn Jahre Anspruch auf eine Darmkrebsvorsorge-Untersuchung.



Alle Infos rund um das Thema Darmkrebs gibt´s am Dienstag, 8. November 2016 um 18:00 Uhr beim mha-Gesundheitsforum „Vorsorge rettet Leben!“ mit Professor Dr. med. Markus Gatzen (Chefarzt der Medizinischen Klinik) und Jessica Schillings (Ltd. Oberärztin)im Marienhospital Aachen (Konferenzraum BERLIN) Zeise 4, 52066 Aachen-Burtscheid

