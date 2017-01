Fit und mobil bleiben: mha-Gesundheitsforum zum Thema "Moderne Gelenkchirurgie von Hüfte und Knie"

Hüft- und Knieprobleme sind in Deutschland ein Volksleiden. Werden die Beschwerden chronisch und lassen sie sich konservativ nicht mehr in den Griff kriegen, kann eine Operation helfen. In Deutschland gehört die Implantation eines künstlichen Hüft- oder Kniegelenkes mittlerweile zu den am häufigsten durchgeführten operativen Verfahren. So werden jährlich ca. 400.000 geschädigte Gelenke durch Endoprothesen ersetzt, um den betroffenen Patienten Schmerzfreiheit, Mobilität und eine insgesamt verbesserte Lebensqualität zurückzugeben. „Kunstgelenke ermöglichen dem Patienten wieder ein normales, schmerzfreies Leben und das Wiedererlangen der beruflichen Tätigkeit. Auch gegen eine sportliche Betätigung wie Walken, Schwimmen, Radfahren ist nichts einzuwenden“, erklärt Dr. med. Michael Lörken (Ltd. Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädische Chirurgie und Sporttraumatologie am Marienhospital Aachen).



Beim nächsten mha-Gesundheitsforum gibt Dr. med. Michael Lörken hilfreiche Tipps rund um das komplexe Themenfeld der Endoprothetik.



Wir laden alle Interessierten ein zum mha-Gesundheitsforum zum Thema „Moderne Gelenkchirurgie von Hüfte und Knie“am Dienstag, 31. Januar 2017 um 18:00 Uhr im Konferenzraum BERLIN, Marienhospital Aachen (Zeise 4, 52066 Aachen).



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Alle Termine und Themen rund um die mha-Gesundheitsforen gibt´s auf der Homepage unter: http://marienhospital.de/de/veranstaltungen

