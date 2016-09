Angst vor "gläsernen" Knochen?

Viele ältere Menschen haben Angst zu stürzen, weil sie sich dabei etwas brechen könnten. Der Grund sind „gläserne" Knochen, die durch Knochenschwund brüchig werden. „Dahinter steckt die Osteoporose, eine Erkrankung, die insbesondere Frauen nach den Wechseljahren betrifft", erklärt Dr. med. Thomas Wölk (Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädische Chirurgie und Sporttraumatologie am Marienhospital Aachen). Beim nächsten mha-Gesundheitsforum im Marienhospital Aachen dreht sich alles um die Prävention, Diagnose und Therapie der Osteoporose. „Durch die Verminderung der Knochenmasse kommt es zu einer reduzierten Stabilität, insbesondere der Wirbelsäule", erklärt Dr. Wölk. „Dies führt unter Umständen zu Beschwerden und im schlimmsten Fall zu Brüchen an der Wirbelsäule und des Hüftgelenks. Aber es gibt Hoffnung! Denn durch Ernährung, körperliche Aktivität und eventuelle Medikamente kann man selbst viel tun zur Vorbeugung und Bekämpfung der Erkrankung", weiß der Experte.



Alle Infos rund um die Osteoporose gibt´s am Dienstag, 25. Oktober 2016 um 18:00 Uhr beim mha-Gesundheitsforum mit Ralf Bakies (Facharzt für Orthopädie mit Praxis in Aachen) im Marienhospital Aachen (Konferenzraum BERLIN) Zeise 4, 52066 Aachen-Burtscheid



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Alle Termine und Themen rund um die mha-Gesundheitsforen gibt´s auf der Homepage unter: http://marienhospital.de/de/veranstaltungen

