Fachärzte stärkste Fraktion bei VV-Wahl in Hessen - Hausärzte bleiben zweitstärkste Kraft

Nach der Wahl zur Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen für die Legislaturperiode 2017-2022 bleiben die Mehrheitsverhältnisse in Hessen bestehen. Wie schon 2010 erhielten die Fachärzte die meisten Stimmen, gefolgt von den Hausärzten. 23 der 45 Mandate der ärztlichen Mitglieder entfielen dabei auf die Liste "Die Fachärzte Hessen", 13 auf die Liste "Die Hausärzte – Hausärzteverband Hessen". Dies ergab das vorläufige Endergebnis, das der Landeswahlleiter, Rechtsanwalt Matthias Mann, am Dienstag bekannt gab.



Zwar sank die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Wahl von 2010, doch ist sie im Bundesschnitt noch immer vergleichsweise hoch. Sie lag bei den Ärzten bei 60,3 % und bei den Psychotherapeuten bei 68,7 %. Wahlberechtigt waren 9.862 Ärzte und 2.341psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.



Zur Wahl der ärztlichen Mitglieder angetreten waren neben der fachärztlichen und der hausärztlichen Liste noch fünf weitere Listen, von denen die Folgenden Mandate erringen konnten:



Liste Sprechende Medizin: 3 Sitze

Liste Kinder- und Jugendärzte: 2 Sitze

Liste Hessenmed / Hartmannbund: 2 Sitze

Liste Ärztinnen und Ärzte pro EHV: 2 Sitze



Bei den Psychologischen Psychotherapeuten standen drei Listen zur Wahl. Die Mandate verteilen sich auf die folgenden Listen:



Liste Psychotherapeuten – stark in der KV: 3 Sitze

Integrative Liste: 1 Sitz

Psychodynamische Liste: 1 Sitz



Die konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung, bei der die Vorsitzenden der VV sowie die Mitglieder des Hauptausschusses gewählt werden, wird im Dezember stattfinden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Wahl des Vorstandes erfolgen. Weitere Informationen unter www.kvhessen.de









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren