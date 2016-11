Parkplatzsituation am Dienstag, 29. November und Mittwoch, 30. November 2016, im Parkhaus Kongresszentrum am Festplatz

Am Dienstag, 29. November und Mittwoch, 30. November 2016, kommt es am Karlsruher Festplatz zu Engpässen bei den Parkplätzen. In den verschiedenen Hallen des Kongresszentrums finden abends mehrere Veranstaltungen parallel statt. Verschärft wird die Situation durch den Weihnachtsmarkt am nahe gelegenen Friedrichsplatz. Am 29. November tritt der Autor und Motivationscoach Robert Betz im Konzerthaus auf. Einlass zur Veranstaltung ist ab 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Das Alpenmusical Watzmann läuft ab 20:00 Uhr in der nahezu ausverkauften Schwarzwaldhalle. Sehr voll wird es in der Schwarzwaldhalle auch am 30. November: Der Comedian Sascha Grammel steht ab 20:00 Uhr mit seiner Show „Ich find's lustig" auf der Bühne. Aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten im Parkhaus Kongresszentrum empfiehlt die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) Besuchern, vorzugsweise öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zum Festplatz zu nutzen.





Weitere Informationen: www.kongress-karlsruhe.de

