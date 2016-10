Die KSC-Profis zu Gast auf der Messe

Vielfältige Sportarten kann man auf der offerta (29. Oktober bis 6. November 2016 – Messe Karlsruhe) erleben und für sich entdecken. Regionale Vereine, Einrichtungen und Händler informieren zu sportlichen Aktivitäten. So gibt beispielsweise der KSC Einblicke in den Profifußball und lädt zur Autogrammstunde der Profispieler ein. Der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel zeigt sein Können, und Superfighterin im Muay Thai Jennifer Wegner führt in ihre Kampfsportart ein. Das Fächerbad und das Europabad informieren über ihre neuen Angebote. Zudem macht das offerta winterland Lust auf Wintersportarten und Outdoor-Aktivitäten.



KSC-Tag und Autogrammstunde der Profimannschaft



Am KSC-Tag (2. November) können Fans einen Blick hinter die Kulissen des Sportvereins werfen. Das Gesundheitszentrum Trimedic, das seit mehr als 20 Jahren für die medizinische Betreuung der Fußballer zuständig ist, zeigt auf der offerta Hauptbühne Trainingseinheiten der Profis und Maßnahmen nach einer Verletzung. Am Samstag, 5. November, fährt die komplette Profimannschaft mit dem KSC-Bus vor und wird fleißig Autogramme schreiben. Selten ist es für einen blau-weißen Fan so einfach, die Männer so nah zu erleben, Fotos mit der Mannschaft zu ergattern oder das eigene Trikot signieren zu lassen. Neben den aktuellen Trikotsätzen, Caps und Schals wird auch Maskottchen Willi Wildpark während der gesamten offerta in Halle 1, Stand F.61 die Blicke auf sich ziehen.



Sommer- und Wintersport – attraktive Mitmachangebote



Der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel begeistert mit seinen unterhaltsamen Tricks auf dem Rad und betreut den dazugehörigen Parcours sowie Workshops im Forum Freizeit. Auch präsentieren Händler eine große Auswahl an Fahrrädern und Elektrorädern. Die Kampfsport-Trainerin Jennifer Wegner, die den Superfighter Platz 1 der deutschen Rangliste Muay Thai innehat und Nationalkader-Mitglied Muay Thai / K1 ist, boxt sich und das Sport Center Karlsruhe am 3. November mit der Sportart Muay Thai in die Köpfe der Zuschauer. Ob jung oder alt – jeder Box-Interessierte kann sich dort auspowern.



Für Wasserratten halten die Angebote des Fächerbades und des Europabades Vielversprechendes bereit. So stellt Pinguinmaskottchen Paula das neu eröffnete Cabriobecken im Fächerbad und weitere Neuheiten aus den Bereichen Sport, Fitness und Erholung in der Halle 1 an Stand F.30 vor. An Stand F.32 wird das Europabad seine neuen Mittelalter-Saunen, in denen ein Burgfräulein oder ein Hofnarr den Aufguss vollzieht, und die neue Hai-Kinderwelt KAi bekannt machen.



Im Atrium des offerta winterlands laden Wintersport-Angebote wie Langlaufloipe oder Schlittenhügel, Zieselfahren und Wisent-Rodeo die kleinen und großen Gäste zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Auf einem Parcours können Besucher zum Beispiel das Offroad-Gefährt Ziesel und weitere umweltfreundliche Fahrzeuge wie Outdoor-Segways testen.



Weitere Informationen unter www.offerta.infound www.facebook.com/offerta.messe

