Die Faszination der Aquaristik hautnah erleben

Die optimale Gestaltung eines Aquariums oder die richtige Auswahl der Fische – Aquaristik ist ein faszinierendes und vielseitiges Hobby. Neben langjährigen Aquaristik-Fans begeistern sich auch viele Neu- und Wiedereinsteiger dafür. Auf der TIERisch gut finden Interessierte vom 12. bis 13. November 2016 Spannendes und Informatives rund um das Thema. Bei zahlreichen Ausstellern wie EHEIM, Juwel und sera können die Besucher sich über Aquarieneinrichtung, -zubehör und -technik sowie die entsprechende Dekoration beraten lassen. Auf der hochwertigen Fischbörse und bei weiteren Züchtern können sie sich nach neuen Bewohnern für das Aquarium umschauen.



Vorträge und Erlebnis-Parcours für die ganze Familie

Aquaristik ist ein Hobby für die ganze Familie. Auch die Kleinsten können sich hier schon einbringen und Verantwortung übernehmen. Vor allem für Kinder mit Allergien bietet die Welt der Aquaristik gute Alternativen zu Haustieren wie Hund und Katze. Ein Erlebnis-Parcours führt die Kinder spielerisch an die Tierwelt heran. In Aquarien-Workshops, die an beiden Messetagen veranstaltet werden, können die Kleinen die Unterwasserwelt kennen und lieben lernen. Jedes Kind bekommt ein Aquarium, das während des Workshops unter Anleitung eingerichtet und anschließend mit nach Hause genommen werden kann. Zusätzlich bekommen die Kinder Tipps, welche Schnecken und Garnelen in dem Aquarium gezüchtet werden können.



Bei der Auswahl eines Aquariums stellen sich Neuaquarianer viele Fragen. Wie richte ich ein Aquarium ein? Wie viele Fische passen in das Aquarium und wie viel Zeit brauche ich für die Pflege? Auf der TIERisch gut zeigen Experten in spannenden Fachvorträgen, wie der Einstieg in die Welt der Aquaristik gelingt und geben den Besuchern wertvolle Tipps – von der Anschaffung, Haltung und Pflege bis hin zur richtigen Fütterung.



Sonderschauen bieten Einblick in die Unterwasserwelt

Bei eindrucksvollen Sonderschauen können die Besucher sich Anregungen zum Thema Aquaristik holen und ihr Wissen vertiefen. Neu ist in diesem Jahr die Sonderschau „Aquaristik im Wandel der Zeit“. Sie zeigt, wie Aquarien und deren Technik sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben und wie unkompliziert die Aquaristik heute ist.



Bei der Sonderschau „Aquaristisches Wohnen“ beraten Experten, wie ein Aquarium ins eigene Zuhause oder Büro integriert werden kann, mit welchen Kosten Interessierte rechnen sollten und welcher zeitliche Aufwand dahintersteckt.



