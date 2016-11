KanAm-USA-Fonds schütten 20 Mio US-$ für das erste Halbjahr 2016 aus

Die KanAm-USA-Immobilienfonds haben die erste Hälfte ihrer über 40 Millionen US-Dollar Ausschüttungen für das Jahr 2016 geleistet. Die inzwischen hohen zu leistenden US-Steuervorauszahlungen erhalten deutsche Anleger größtenteils binnen Jahresfrist zurück. Bereits 8 der 9 ausschüttenden USA-Fonds haben mehr als 100 Prozent Rückflüsse geleistet, der Spitzenreiter bereits 313 Prozent. Das heißt, dass Investoren in diesem Fonds ihr Kapital bisher mehr als verdreifachen konnten. Die Ausschüttungen werden bei KanAm traditionell in zwei gleichen Tranchen ausgezahlt, die erste Anfang November, die zweite Anfang Mai des Folgejahres.



Die Ausschüttungen aller geschlossenen KanAm-Immobilienfonds in den USA stiegen in den vergangenen Geschäftsjahren kontinuierlich an, für das gesamte KanAm-Portfolio von rund 30 Millionen für das Jahr 2014 auf jetzt prognostizierte rund 42 Millionen für das laufende Jahr 2016. Dies macht deutlich, dass sich langfristige unternehmerische Immobilieninvestitionen in den USA nachhaltig rechnen.



Die KanAm-USA-Immobilienfonds sind in überregionale Einkaufszentren (Malls) mit Freizeitangeboten vom Kino bis Restaurants oder Bowlingbahnen investiert und waren bereits an der Entwicklungsphase dieser urbanen Subzentren beteiligt. Diese überregionalen Malls liegen in oder nahe südlicher Großstädte in den USA wie Los Angeles, Dallas, Houston, Atlanta oder Washington/Baltimore.



Alle diese Investitionsobjekte in den USA haben in den vergangenen Jahren Wertsteigerungen erfahren, die von unabhängigen Gutachtern bestätigt wurden. Diese Wertsteigerungen sind auf steigende Umsätze durch die Mieter der Malls und Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden und Anlagen zurückzuführen.



Die Leistungen der laufenden USA-Fonds der Münchener KanAm betragen seit Auflegung für deren Anleger bis zu 313 Prozent in kumulierten Ausschüttungen (KanAm USA XIV) beziehungsweise über 200 Prozent (Beispiel KanAm USA XII, KanAm USA XVI sowie KanAm USA XVIII, siehe hierzu: www.kanam.de)



Für die kommenden Jahre ist der Ausstieg in Planung, um die ursprünglichen Investitionen, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen, insgesamt erfolgreich abzuschließen.

