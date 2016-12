.





Noch vor Weihnachten drei weitere Immobilien in Kanada und in den Niederlanden verkauft

Bereits rund 93 Prozent des Immobilienvermögens veräußert

Übergang auf die Depotbank zum Jahreswechsel





Der KanAm grundinvest Fonds setzt zur Punktlandung an. Noch vor Weihnachten konnten drei Immobilien in Kanada und in den Niederlanden erfolgreich verkauft werden. Dabei handelt es sich um 1350-1360 Boulevard René-Lévesque Ouest in Montreal, Kanada (E-Commerce I+II) sowie Delftse Poort in Rotterdam, Niederlande. Damit sind bereits rund 93 Prozent beziehungsweise fast 6 Milliarden Euro des Immobilienvermögens veräußert worden. Mit den Erlösen wurden alle Fremdfinanzierungen längst getilgt und der Fonds hatte erst vor sechs Wochen in der bisher höchsten und zehnten Einzelausschüttung an seine Anleger nochmals rund 720 Millionen Euro beziehungsweise 10 Euro pro Anteil ausgezahlt. Durch die erfolgreichen Verkäufe steigt der Anteilspreis um fast ein Prozent.



Die Erlöse aus den jüngsten Verkäufen und auch Zahlungen aus noch ausstehenden möglichen weiteren Abschlüssen werden, auch wegen Kaufpreiseinbehalten und Abschlagszahlungen wie Quellensteuer in den unterschiedlichen Steuersystemen, nicht mehr in diesem Kalenderjahr abgerechnet werden können, so dass diese Beträge von mehr als 600 Millionen Euro zum Jahreswechsel als liquider Anteil des Sondervermögens mit dem Verwaltungsmandat auf die Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA übergehen werden. Der typische Anleger im KanAm grundinvest Fonds mit einer repräsentativen Haltedauer der Anteile von rund elf Jahren wird zu diesem Zeitpunkt unverändert einen positiven Anlageerfolg von kumuliert mehr als 9 Prozent erreichen. Anleger, die seit Auflage des Fonds investiert sind, dürften trotz der Auflösung dann eine Wertentwicklung von rund 39 Prozent erzielt haben.



Bei den einzelnen jetzt veräußerten Objekten handelt es sich um:



Boulevard 1350-1360 René-Lévesque Ouest in Montreal, Kanada (siehe Foto links), ist treuhänderisch von GWL Reality Advisers Inc., einer 100 prozentigen Tochtergesellschaft der The Great-West Life Assurance Company, für zwei institutionelle Inverstoren gekauft worden. Die beiden Büroobjekte waren unter dem Namen E-Commerce I und E-Commerce II fertiggestellt worden und 2007 und 2008 in den Fonds gekommen. Im Zuge der Verkaufsvorbereitungen wurde der Gebäudekomplex vom Asset Management der KanAm Grund Group zu einem Financial Hub „rebranded“ und die Vermietungsquote vor allem mit Dienstleistern aus der Finanzbranche erhöht.



Delftse Poort in Rotterdam (Foto links) hielt der KanAm grundinvest Fonds seit Ende 2005. Den 50-Prozentanteil an dem Joint Venture in den Niederlanden wurde vom Partner CBRE Global Investors übernommen.



Eine vorläufige Endabrechnung der Auflösung des KanAm grundinvest Fonds mit allen Verkaufs- und Ausschüttungs-Ergebnissen, den möglichen Restbeständen sowie Liquiditäts-Rückbehalten wird die KanAm Grund Group erst nach dem Jahreswechsel erstellen können, wenn alle Verkaufsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Noch sind fünf Immobilien im Fonds, die größte davon in konkreten Verkaufsverhandlungen. Die Verantwortung für die Restabwicklung geht am 1. Januar 2017 gemäß § 39 Abs. 1 InvG auf die Depotbank über. Dies ist die renommierte, vor über 200 Jahren gegründete Privatbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA. Trotz Wechsels des Fondsmanagements zum 1. Januar 2017 auf die Depotbank bleibt für die Anleger aber vieles beim Gewohnten. Die Depotbank wird die Anleger durch Abwicklungsberichte über den jeweiligen Stand der Restabwicklung unterrichten und die weiteren Ausschüttungen vornehmen.



Nach Übergabe des Fondsmanagements an die Depotbank wird die Ausschüttung des restlichen Fondsvermögens durch den Verkauf der möglicherweise noch verbliebenen Immobilien bestimmt sowie durch Rückstellungen für die unter Risikogesichtspunkten zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit noch temporär einzubehaltende Liquidität. Zu den damit abzusichernden Risiken zählen Steuerforderungen und –risiken, Gewährleistungen, Garantie- und Mängelbeseitigungsansprüche, Rechtsrisiken und laufende Geschäftsvorfälle und Kosten der Fondsverwaltung.

KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die KanAm Grund Group, im Oktober 2000 gegründet, hat seither ein Transaktionsvolumen von rund 27 Milliarden US-Dollar bewegt. Das inhabergeführte Unternehmen richtet sich an den individuellen Anforderungen deutscher und internationaler Investoren aus. Geographische Schwerpunkte sind Europa und die USA.



Unter dem Dach der KanAm Grund Group war bereits vergangenes Jahr das Unternehmen strategisch auf die Erfordernisse der Zukunft ausgerichtet und in drei Geschäftsbereiche neu geordnet worden: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft (Offene Immobilienfonds), KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft (Immobilien-Spezialfonds) und die neue KanAm Grund REAM (internationales Investment & Asset Management Advisory). Das Ziel der strategischen Neuausrichtung ist die Fortentwicklung der KanAm Grund Group von einem deutschen Immobilien-Fondshaus zu einem internationalen Immobilienunternehmen, das - unabhängig von dem jeweiligen Investitionsvehikel - Immobilieninvestitionen und Asset Managementleistungen gleichermaßen deutschen Privatanlegern, institutionellen Anlegern und internationalen Investoren bietet.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren