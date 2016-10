Höchste Einzelausschüttung mit rund 720 Millionen Euro geleistet

.





80 Prozent des Immobilienvermögens verkauft

8 der noch 12 Immobilien in konkreten Verkaufsverhandlungen

Bereits 4,4 Milliarden Euro des Fonds zurückgezahlt





Der KanAm grundinvest Fonds ist auf der Zielgeraden der Auflösung: In der bisher höchsten Einzelausschüttung zahlte der Fonds an seine Anleger jetzt rund 720 Millionen Euro beziehungsweise 10 Euro pro Anteil aus. Zusammen mit der Rückführung sämtlicher Fremddarlehen von rund 2,4 Milliarden Euro sind damit bereits 4,4 Milliarden Euro des Fonds zurückgezahlt. Über 80 Prozent der ursprünglich 52 Immobilien sind verkauft, über 8 der noch verbliebenen 12 Immobilien laufen konkrete Verkaufsverhandlungen, die bis zum Jahresende abgeschlossen werden sollen und nochmals ein Wertvolumen von rund 800 Millionen Euro ausmachen. Wenn die Fondsverwaltung am 31. Dezember dieses Jahres auf die Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg übergehen wird, dürfte damit der typische Anleger im KanAm grundinvest Fonds mit einer repräsentativen Haltedauer der Anteile von rund elf Jahren unverändert einen positiven Anlageerfolg von kumuliert mehr als 8 Prozent erreichen. Anleger, die seit Auflage des Fonds im KanAm grundinvest Fonds investiert sind, dürften trotz Auflösung des Fonds dann eine Wertentwicklung von rund 38 Prozent erwirtschaften.



Bislang wurde im Rahmen der AGENDA 2016 ein Gesamtverkaufsvolumen von über 5 Milliarden Euro zur Auflösung des KanAm grundinvest Fonds erreicht, davon alleine über 1 Milliarde Euro diesen Sommer. Dies ist das höchste Verkaufsvolumen aller in Auflösung befindlichen Offenen Immobilienfonds. Mit der AGENDA 2016 hatte die KanAm Grund Group gleich zu Beginn des Auflösungszeitraums vor 4 1/2 Jahren eine klare und transparente Strategie zur Auflösung des KanAm grundinvest Fonds erarbeitet und veröffentlicht. Die wichtigste Zielmarke dabei war und bleibt die bestmögliche Vermarktung des Immobilienbestandes des Fonds. Hierzu waren und sind bei einigen der ursprünglich 52 Immobilien zum Teil aufwendige Nach- und Neuvermietungen oder Renovierungen bis hin zu Umbauten notwendig, um diese in den Handelsbestand nehmen und besser vermarkten zu können.

Über die KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die KanAm Grund Group, im Oktober 2000 gegründet, hat seither ein Transaktionsvolumen von rund 27 Milliarden US-Dollar bewegt. Das inhabergeführte Unternehmen richtet sich an den individuellen Anforderungen deutscher und internationaler Investoren aus. Geographische Schwerpunkte sind Europa und die USA.



Unter dem Dach der KanAm Grund Group war bereits vergangenes Jahr das Unternehmen strategisch auf die Erfordernisse der Zukunft ausgerichtet und in drei Geschäftsbereiche neu geordnet worden: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft (Offene Immobilienfonds), KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft (Immobilien-Spezialfonds) und die neue KanAm Grund REAM (internationales Investment & Asset Management Advisory). Das Ziel der strategischen Neuausrichtung ist die Fortentwicklung der KanAm Grund Group von einem deutschen Immobilien-Fondshaus zu einem internationalen Immobilienunternehmen, das - unabhängig von dem jeweiligen Investitionsvehikel - Immobilieninvestitionen und Asset Managementleistungen gleichermaßen deutschen Privatanlegern, institutionellen Anlegern und internationalen Investoren bietet.









