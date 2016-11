Schöne Bescherung! Die Weihnachtsrevue

Heiligabend, irgendwo im nirgendwo – erst ist der Reifen geplatzt und wenn es so weitergeht wird auch der Bescherung gleiches widerfahren. Lucy hat von der Idee mit der Mitfahrgelegenheit zu den Schwiegereltern zu fahren eh nichts gehalten, doch Ludger wollte sparen. Nun sitzen sie mit zwei wildfremden Leuten und ohne Handyempfang in der Pampa fest. Während die Fahrerin Svenja vergeblich nach einem Ersatzreifen sucht, halten die anderen nach dem gelben Engel Ausschau.



Außer drei von Weihrauch und Myrre benebelten, schwerreichen Königen kommt niemand vorbei, der sie aus der misslichen Lage befreien könnte. Während unter der heimischen Tanne die Weihnachtsgans ohne sie verdaut wird, erleben die vier Pfadfinder einen unvergesslichen Weihnachtsabend – mit Schnee, Bratäpfeln, Geschenken, Streit und allem, was zum Fest der Liebe gehört.



Keine heilige Nacht ohne die passende Musik. Die Zuschauer erwartet in der Vorweihnachtszeit im K2 eine SCHÖNE BESCHERUNG! Mit den beliebtesten Weihnachtsliedern - mal neu arrangiert, traditionell oder auch poppig - inszeniert Ingmar Otto eine Weihnachtsrevue mit einem musicalerprobten Ensemble, in Begleitung einer vielköpfigen Band. Der Basso cantante Ronald Tettinek ist dem Publikum bereits als Jake Blues/John Belushi aus dem Kultmusical „The Blues Brothers“ bekannt und auch Sampaguita Mönck kennen viele Musicalfans als Schwester Maria Hubert aus „Non(n)sens - Wenn Nonnen rocken“ (von 21.6. bis 16.7.2017 im Kammertheater).



BESETZUNG

Felix Heller, Sampaguita Mönck, Katrin Merkl, Ronald Tettinek und Dennis Weißert.

Live Band: Frederic Weber (Piano), Steffen Liede/Jonathan Zacharias (Drums), Björn Roxin/Daniel Wimmer (Trompete), Marco Meier/Michael Heise (Kontrabass)

Inszenierung: Ingmar Otto

Musikalische Leitung: Annedore Hacker

Bühne[b], Kostüme und Choreografie:[/b] Matthias Strahm



TERMINE

Öffentliche Probe: 25. November 2016

Premiere: 26. November 2016

Vorstellungen: 27. November bis 26. Dezember 2016 im K2 (Kreuzstraße 29)



DOPPELVORSTELLUNG am Sonntag, 18. Dezember, um 15 und 18:30 Uhr!



Für weitere Informationen rund um den aktuellen Spielplan und unsere Spielstätten (Kammertheater, K2, Schlachthof) wenden Sie sich an Tel: 07 21 / 23 111 oder schauen auf unserer Homepage www.kammertheater-karlsruhe.de oder Facebook Seite vorbei..

