Sarg niemals nie

Seit dem Tod seines Vaters muss David das Familienunternehmen alleine führen, doch es läuft alles andere als gut. Immer mehr große Bestattungs-Ketten machen sich in der Branche breit. Gemeinsam mit der polnischen Haushaltshilfe Dakmar, die in David verliebt ist, versucht er das Geschäft vor dem Bankrott zu retten, doch das scheint aussichtslos, denn die Leute gehen lieber zu der Konkurrenz. Plötzlich taucht Davids Bruder Tim auf, der vor acht Jahren von der Familie abgehauen und nach Delhi ging, um dort das Kamasutra zu studieren. Jetzt ist Tim pleite und will seinen Erbanteil einfordern – nur gibt es kein Geld mehr zu erben, nur Schulden. Eines haben Tim, David und Dakmar gemeinsam, sie brauchen dringend Geld.



Als Tim versehentlich die Urne von Herrn Schmidt zerstört, versteckt er die Asche in einer anderen Urne, nicht wissend, dass diese von David und Dakmar als Versteck für ganz andere Substanzen genutzt wird. Nach einem mehr als berauschenden Erlebnis finden die drei einen unkonventionellen Weg um fürs erste die üblichen Rivalitäten beiseite zu lassen und die Firma zu retten. Das Geschäft läuft prächtig und alles scheint perfekt, bis plötzlich die Polizei hinter die Machenschaften der drei kommt und vor der Tür steht…



Was ist lustig am Tod? Gar nichts. Es sei denn, man arbeitet im Bestattungsunternehmen Schneider. Dort hält man es nur mit Humor aus - mit schwarzem Humor. Musikalisch begleitet werden die bizarren Vorgänge in dem bankrotten Bestattungsunternehmen von einem abwechslungsreichen Mix von Pop bis Rock.



BESETZUNG



Wird noch bekannt gegeben.



Idee und Entwicklung: Dominik Wagner und Jörn-Felix Alt

Musik: Christoph Reuter und Cristin Claas

Regie und Produktion: Dominik Wagner und Jörn-Felix Alt

Musikalische Leitung: Nikolai Orloff

Choreographie: Jörn-Felix Alt

Bühnenbild: Ivan Ivanov

Sound Design: Daniel Selinger

Licht Design: Moritz Schick



TERMINE



Premiere: 23. März 2017

Vorstellungen: 24. März bis 7. Mai 2017

im K2 (Kreuzstraße 29)



Für weitere Informationen rund um den aktuellen Spielplan und unsere Spielstätten (Kammertheater, K2, Schlachthof) wenden Sie sich an Tel: 07 21 / 23 111 oder schauen auf unserer Homepage www.kammertheater-karlsruhe.de oder Facebook Seite vorbei.





