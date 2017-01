"Wenn man einen Freund hat, der Pilze finden kann, braucht man sich vor nichts zu fürchten, nicht wahr, Tiger?" - Damit bringen es der kleine Tiger und der kleine Bär immer wieder auf den Punkt und sind aus unseren Kinderzimmern nicht mehr weg zu denken. Allein "Oh, wie schön ist Panama" wurde in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und verkaufte sich über zwanzig Millionen mal, frei nach dem Motto: "Kleiner Tiger, immer Sieger", wie Janosch einmal schrieb.



Ist es also nicht höchste Zeit, die Geschichten von der Suche nach dem schönsten Ort der Welt, der Suche nach dem Glück und der Wichtigkeit von Freundschaft live zu erleben?



Der bekannte Schauspieler und Geschäftsführer des Kammertheaters, Bernd Gnann, spricht, singt und spielt die Erlebnisse vom kleinen Tiger und kleinen Bären. Unterstützt von Kollegen, einem Geräuschemacher und einem hoffentlich aktiven Publikum wird diese Vorführung ein freches wie eindrucksvolles Erlebnis für Klein und Groß, bei dem die Kinder so einiges mit nach Hause nehmen werden …



Mit Bernd Gnann, Boris Rosenberger und Geräuschemacher Luis Schöffend



Inszenierung: Florian Fickel



Termine:



8./.9. April 2017

12./13. April

15./16. und 17. April



Gesamtlänge: ca. 60 Minuten



c 2017 Janosch film & medien AG, Berlin

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren