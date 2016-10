Mr. Mushniks Blumenladen in Manhattans Downtown hat keine Kunden, aber welke Blumen. Seymour, sein linkischer Angestellter, beschäftigt sich mit der Zucht ominöser Pflanzen. Und so wächst in Mr. Mushniks Laden eine geheimnisvolle, sprechende Pflanze, die Seymour nach seiner großen und unerreichbar scheinenden Traumfrau „Audrey Zwo“ nennt. Die Wunderpflanze wird zur Sensation des Viertels, der Blumenladen boomt, Mr. Mushnik wird reich und Seymour zum Helden, für den sich plötzlich auch Audrey interessiert. Das Problem ist nur, dass Seymour bald erkennen muss, dass sein extravagantes Pflänzchen, um gedeihen zu können, nach besonderer Nahrung verlangt: nach seinen Blut.



Als Seymours Blut plötzlich nicht mehr ausreicht, um das Verlangen der Pflanze zu stillen, schwinden nach und nach die Skrupel des Blumenverkäufers und er sucht in der unmittelbaren Nachbarschaft nach Nahrung für das „Monster im Blumentopf“. Dem unermesslichen Hunger der Pflanze fällt schließlich auch Audreys Freund, der sadistische Zahnarzt Orin zum Opfer und so steht dem Liebespaar nichts mehr im Weg. Doch als die Pflanze ihre Wurzeln nach Seymour und Audrey ausstreckt, wird es Zeit zu handeln …



HINTERGRUNDWISSEN

„Der kleine Horrorladen“ entstand 1960 aufgrund einer Wette: Der berüchtigte B-Filmregisseur Roger Corman produzierte in nur einer Woche einen kompletten Film. „Little Shop of Horrors“ – „Kleiner Laden voller Schrecken“ wurde einer der erfolgreichsten B-Movies aller Zeiten.

Doch nach der Uraufführung der Bühnenversion des oscarprämier ten Erfolgsduos Alan Menken und Howard Ashman am 27. Juli 1982 war „Little Shop of Horrors“ eine der Off-Broadway-Shows mit der längsten Laufzeit und wurde auch in Deutschland unter dem Titel „Der kleine Horrorladen“ eine vielgespielte Erfolgsshow. Die bekannten Hits der Liebes- und Horrorgeschichte rund um den trotteligen Antihelden Seymour wie „Grow For Me“, „Somewhere That’s Green“ und „Suppertime“ werden auf der Bühne des Kammertheaters von einer Live Band gespielt.



BESETZUNG

Nikolaj Alexander Brucker, Andrea Graf, Benjamin A. Merkl, Oliver Jaksch und Anna Winter.

Live Band: Paul Taube/André Haaf (Keyboard), Philipp Walker (Drums), Apostolos Naumis (Gitarre, Keys), Miriam Raab (Bass)



Inszenierung: Ingmar Otto

Musikalische Leitung: Paul Taube

Bühne: Florian Angerer

Kostüme und Choreografie: Matthias Strahm



Buch und Gesangstexte von Howard Ashman nach dem gleichnamigen Film von Charles Griffih und Roger Corman

Deutsch von Michael Kunze.

Gallissas Theaterverlag und Medienagentur GmbH, Berlin.



TERMINE

Öffentliche Probe: 9. Dezember 2016

Premiere: 10. Dezember 2016

Vorstellungen: 11. Dezember 2016 bis 8. Januar 2017 und 15. Februar bis 12. März 2017

im Kammertheater



18 + 21 Uhr im Kammertheater SILVESTER DOPPELVORSTELLUNG im Kammertheater (Herrenstraße 30/32)



Für weitere Informationen rund um den aktuellen Spielplan und unsere Spielstätten (Kammertheater, K2, Schlachthof) wenden Sie sich an Tel: 07 21 / 23 111 oder schauen auf unserer Homepage www.kammertheater-karlsruhe.de oder Facebook Seite vorbei.

