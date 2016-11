"VIVA LA TROMBA": Zwei Trompeten an der Seite einer Königin! 01. Dezember 2016, 20 Uhr / Halle (Saale) / Ulrichskirche

Ein festliches Konzert für zwei Trompeten und eine Orgel mit Werken von Bach - Händel! U.a. präsentiert von Prof. Matthias Eisenberg.



Prof. Matthias Eisenberg – Orgel

Daniel Schmahl - Trompete & Corno da caccia

Johannes Rauterberg - Trompete & Corno da caccia



Der begnadete Organist Prof. Matthias Eisenberg und der Trompeter Daniel Schmahl haben sich als Duo bereits in ganz Deutschland ein beachtliches Ansehen erspielt. Mit Johannes Rauterberg, wie Schmahl ein Meister auf der Piccolo Trompete und dem Corno da caccia, sind sie als Trio mit einem neuen Konzertprogramm zurück. Schwungvoll und dynamisch spielt das Ensemble Werke des europäischen Barocks, jener prunkvollen Epoche des 17. Jahrhunderts. Musikantisch im besten Sinn, nicht historisierend, sondern historisch informiert, mit vollem Klang gehen sie mit viel Elan Werke von Komponisten wie Bach, Vivaldi und Händel an. „Viva la Tromba“ ist ein Tribiut an diese Glanzzeit der hohen Trompete und ihrer kleinen Schwester, dem Corno da caccia, klangvoll und bewegend ergänzt durch die Orgel, der Königin der Instrumente.



Tickets unter www.kaenguruh.de!





