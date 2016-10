Die CHIPPENDALES mit der "Break the Rules"-Tour 2016 in Deutschland!

Im Herbst 2016 bringen die CHIPPENDALES mit ihrer „Break the Rules“-Tour den Glamour von Las Vegas nach Deutschland! Karten für die neue Tour sind ab sofort zu haben.



Es wird wieder heiß und sexy - die CHIPPENDALES werden den Puls der Ladies nach oben treiben und sie mit ihrer grandiosen Show zum Kreischen bringen.

Die CHIPPENDALES sind ein Show-Klassiker, den jede Frau mindestens einmal in ihrem Leben gesehen haben muss! Warum? Weil bei den heißen Choreografien und bei der Live-Performance der durchtrainierten Hotties keine Wünsche offen bleiben. Weil die "sieht-aus-wie-gephotoshopt" echten Körper der US-Boys im Schein der Lightshow Frauenträume zum Greifen wahr werden lassen. Weil Prickelmomente den Alltag versüßen und die Waschbrett-Bodies der CHIPPENDALES auf der Bühne wie in Champagner gebadet wirken. Weil... weil die Liste an Gründen endlos ist. Am Ende eines langen Tages ist es vor allem eins: Weil die CHIPPENDALES jede Frau erstrahlen lassen und ihr und dem ganzen Publikum einen unvergesslichen Abend bereiten! Deshalb heißt es 2016 für alle Frauen: "Break the Rules!" - und kommt zur Show der CHIPPENDALES! Das Motto der Tour ist nicht umsonst eine Aufforderung: "Break the Rules" ist eine Einladung zum Dahinschmelzen. Und deshalb ist nächstes Jahr gleich 34 mal die Ladies-Night mit den CHIPPENDALES in Deutschland angesagt.

Die Geschichte der CHIPPENDALES, die vor über 35 Jahren in den USA begann, spricht für sich. Seit 1979 bietet die Show, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde und die die Frauen auf Händen trägt, genau das, was sich alle Damen wünschen: Die CHIPPENDALES mit den berühmten "collars and cuffs" (Kragen und Manschetten) sind Männer wie aus dem Bilderbuch, die mit ihrer geballten Körperbeherrschung Punktlandungen absolvieren und die weiblichen Fans in Ekstase versetzen. Die Shows der CHIPPENDALES sind Party pur und sexy Spaß auf der Bühne!

Von Oktober bis Dezember 2016 sind die CHIPPENDALES mit 34 Shows in ganz Deutschland mit Live-Gesang, einer Menge Humor, den garantiert schönsten Männern und viel, viel Sexappeal unterwegs!



Tickets unter www.kaenguruh.de!

KÄNGURUH PRODUCTION Konzertagentur GmbH





