Das Oldie-Highlight 2016: KULTNACHT (u.a. Alphaville, Kim Wilde & Band, Smokie, Pussycat, Middle Of The Road, Bernie Paul) 07. Oktober 2016, 19.00 Uhr Leipzig/Arena Musikvielfalt wie sie besser nicht sein kann: Die KULTNACHT in Leipzig! Tickets an der Abendkasse!

Oldies but Goldies – sechs großartige Kult-Bands sorgen für ein Programm der Extraklasse! Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend in der Arena in Leipzig!



Eine KULT NACHT dieser Art haben Sie noch nicht erlebt. Das kann sich ändern! Am 07. Oktober 2016 sorgen die sechs Top-Kult-Bands für eine große „Hit auf Hit-Party“.

Erinnern Sie sich zurück an die Zeiten, als Twix noch Raider hieß, bei Miami Vice die Bösen gejagt und Sie zahlreiche Stunden im Bad verbrachten, nur damit die mit viel Haarspray hoch toupierte Frisur auch noch bis in die Morgenstunden perfekt hielt. Genau diese gute alte Zeit soll an diesem Abend in die Gegenwart zurückgeholt werden.



Mit dabei sind die großen Stars, wie Alphaville (Forever Young), Kim Wild & Band (Kids In America), Smokie (Living Next Door To Alice), Middle of the Road (Chirpy Chirpy Cheep Cheep), Pussycat (Mississippi) und Bernie Paul (Oh No No), die auch heute noch ihre Fans mit ihrer unendlichen Energie verzaubern. Sie füllten die großen Arenen und sind bis heute aus der Musikwelt nicht weg zu denken.



Kommen Sie am 07. Oktober 2016, 19.00 Uhr, in die Arena Leipzig und lassen Sie sich verzaubern von den einzigartigen Künstlern der 70er und 80er Jahre.



Tickets an der Abendkasse und unter: www.kaenguruh.de!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren