Geschäftsjahr 2015/16: Rekordbilanz der 100 umsatzstärksten Sozietäten in Deutschland

Die 100 umsatzstärksten Kanzleien Deutschlands haben mehr umgesetzt als je zuvor, beschäftigten so viele Anwälte wie nie und arbeiteten gleichzeitig auch produktiver denn je. Dies ist das Ergebnis von Recherchen der JUVE-Redaktion zur Bilanz der wichtigsten wirtschaftsberatenden Sozietäten im Geschäftsjahr 2015/16. In Zahlen heißt dies: 11.306 Anwälte (plus 4,5 Prozent) setzten 5,59 Milliarden Euro um (+6,8 Prozent), womit jeder Anwalt rein rechnerisch 507.000 Euro (+3,9 Prozent) erwirtschaftete.



Noch immer den größten Anteil des Geschäfts (37,7 Prozent) unter den Top-100 verzeichnen dabei mit 2,11 Milliarden Euro Umsatz die vornehmlich auf Finanz- und M&A-Transaktionen spezialisierten Kanzleien. Dahinter folgen mit rund 1,75 Milliarden Euro (31 Prozent) die Sozietäten, die vorwiegend die nationale und internationale Großindustrie beraten.



Absolut und auch prozentual steigerten sich jedoch die Kanzleien am stärksten, die auf die Beratung des deutschen Mittelstands oder bestimmter Branchen fokussiert sind. Fast 16 Prozent mehr nahmen sie ein, in Summe sind es 1,59 Milliarden Euro oder ein Anteil von 28 Prozent.



Was allerdings den Umsatz pro Berufsträger (UBT) anbelangt – ein Indikator für die Qualität der Mandate einer Kanzlei und die Effizienz der Bearbeitung – zeigten sich die auf Finanz- und M&A-Deals fokussierten Kanzleien am dynamischsten. Noch einmal um 6,5 Prozent steigerten sie ihre ohnehin weit überdurchschnittliche Produktivität. Rund 715.000 Euro setzen sie pro Kopf um. Dabei sind es vor allem US-Kanzleien, die beim UBT Spitzenwerte erreichen. Aus ihrem Kreis kommen 9 der Top 10-Kanzleien hinsichtlich dieses Kriteriums, lediglich Hengeler Mueller bricht auf Platz 6 mit einem UBT von 916.000 Euro in diese Phalanx ein. In gleich drei Kanzleien, Sullivan & Cromwell, Weil Gotshal & Manges und Willkie Farr & Gallagher kommt jeder Berufsträger rechnerisch gar auf einen Umsatz von einer Million Euro und mehr – auch dies ist ein neuer Rekord.



Doch nicht nur die Rekorde purzelten gleich reihenweise, auch unter den Top Ten der umsatzstärksten Sozietäten bewegte sich so viel wie lange nicht. Neu dazu gehört Heuking Kühn Lüer Wojtek, die nach einem Umsatzplus von 8,8 Prozent mit 131,6 Millionen Euro Taylor Wessing auf Platz elf verdrängte.



Erstmals seit Jahren stieß zudem ein Neuling unter die Top-5 vor: Noerr setzte sich dank einer Umsatzsteigerung von 6,9 Prozent auf 190,2 Millionen Euro vor Clifford Chance, die sogar auf Rang sechs zurückfiel, denn auch Linklaters zog vorbei und sicherte sie hauchdünn vor Noerr Platz vier. Keine Veränderungen gab es indes beim Spitzentrio Freshfields Bruckhaus Deringer, CMS Hasche Sigle und Hengeler Mueller.



Ausführliche Informationen finden Sie online unter juve.de/umsatzzahlen und im Magazin JUVE Rechtsmarkt, Ausgabe 10/16.

Über die JUVE Verlag für juristische Information GmbH

JUVE ist Presseverlag und Informationsdienstleister für Wirtschaftsanwälte, Unternehmensjuristen und den juristischen Nachwuchs. Die Zeitschrift JUVE Rechtsmarkt berichtet monatlich über den Markt für Rechtsberatung von Unternehmen.



Weitere Publikationen von JUVE in Deutschland:



- JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien (die 19. Ausgabe erscheint Herbst 2016)

- German Commercial Law Firms (17. Ausgabe, Februar 2016)

- azur-Karrieremagazin für junge Juristen (halbjährl.), plus Ausgabe „azur 100 – Arbeitgeberranking für Juristen“ (jährl.)

- Nachrichten aus dem Anwaltsmarkt, Stellenanzeigen und Online-Versionen der Bücher auch unter: www.juve.de und www.azur-online.de. Kostenloser wöchentlicher Newsletter zu bestellen unter: juve-newsline@juve.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren