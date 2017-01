JuCad Messe-Neuheiten

JuCad - Die deutsche Edel-Trolley-Marke aus Limburg a.d. Lahn ist seit über drei Jahrzehnten im internationalen Golf-Markt mit seiner USP erfolgreich: außergewöhnliche Formgebung, höchst effiziente Technik, ultraleichte Gewichte und kleine Packmaße. Dadurch sind die handgefertigten Caddys aus Titan, Edelstahl oder Carbon exklusive und komfortable Begleiter auf jeder Golfrunde. Als erster Hersteller der Golfbranche bietet JuCad einen persönlichen Caddy-Konfigurator im Internet an und erfüllt damit nahezu jeden Modellwunsch. Die Marke JuCad ist zudem geradezu ein Sinnbild für Farbvielfalt und belebt die Golfplätze nicht nur mit seinen erfrischenden Caddy- sondern auch Bag-Designs.



Anlässlich des 35-jährigen Firmenjubiläums präsentiert die Marke JuCad die Sonderedition „Phantom Diamond“ in einmaliger, limitierter Auflage von 35 Stück. Ein lupenreiner Diamant-Brillant schmückt den Drehschalter des JuCad Phantom Titan Elektrocaddys mit den unvergleichlichen, eleganten Einspeichenfelgen aus Vollcarbon und ist an Wert und Handwerkskunst unübertroffen.



Eine weitere Neuheit ist der JuCad Phantom Red. Die einzigartige Formgebung, kombiniert mit der edlen, mattroten Lackierung und dem hochwertigen Werkstoff Titan machen den JuCad Phantom Red zu einer magischen Erscheinung auf den Fairways.



Ob mit oder ohne Antrieb: JuCad bietet mit seinem großen Sortiment an Caddy-Modellen für jeden Golfer den passenden Caddy. Die Vielfalt der JuCad Produkte ist bei den Golfbags sogar noch größer!



Mit über 70 verschiedenen Cart- und Tragebags, in modernen aber auch klassischen Designs sowie vielen praktischen Funktionen, bietet JuCad eine umfangreiche Kollektion an, die nochmals erweitert wurde: z.B. durch das superleichte JuCad Bag Sportlight. Die beliebte Modell-Serie JuCad Bag Aquastop wird in weiteren modernen Designs angeboten und auch bei den Kinderbags gibt es neue stylishe Farben. Übrigens: Alle JuCad Bags lassen sich mit Namensaufdruck oder anderen Schriftzügen personalisieren.



Innovatives Zubehör wie die Handy-Halterung mit Ladekabel und USB Anschluss, ein Carbon Golfersitz oder Edel-Accessoires wie Aschenbecher und Zigarrenhalter aus Titan zum Anstecken an den Caddy runden das Gesamtpaket von JuCad ab.



JuCad ist 2017 auf folgenden Messen vertreten:





bis 22.01.2017: CMT Stuttgart

bis 27.01.2017: PGA Show Orlando

bis 29.01.2017: Fespo Golfmesse.ch

bis 19.02.2017: Hanse Golf

bis 26. 02.2017: Golftage München

bis 05.03.2017: Rheingolf Düsseldorf

bis 14.03.2017: Salon du Golf

bis 19.03.2017: Helsinki Golf Show

bis 25.06.2017: BMW Open

06. bis 03.07.2017: Alstom Open de France

bis 30.07.2017: Porsche European Open

bis 17.09.2017: Evian Championship





www.jucad.de



www.german-design-council.de

