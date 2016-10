Zumeldung zu Tourismus-Zahlen des Statistischen Landesamts

Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf: „Tourismus in Ba-den-Württemberg befindet sich weiter auf dem Vormarsch."

Der auch für den Tourismus zuständige baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, sagte zu den vom Statistischen Landesamt vorgelegten Tourismus-Zahlen für die Monate Juli und August heute in Stuttgart:



„Mit dem Übernachtungsplus von 2,6 Prozent zum Saisonhöhepunkt Juli/August befindet sich der Tourismus in Baden-Württemberg weiter auf dem Vormarsch. Dies bestätigt und bekräftigt die insgesamt positive Entwicklung des Tourismus in unserem Land im bisherigen Jahresverlauf. Die Zahlen von Januar bis August lassen auf ein neues Rekordergebnis hoffen.“



Wolf sieht durch die guten Zahlen die Anstrengungen des Tourismusgewerbes in Baden-Württemberg bestätigt und die Branche gut aufgestellt: „Das Land hat mit seinem vielfältigen und breiten touristischen Angebot im hart umkämpften Tourismusmarkt gute Chancen, auch in der Zukunft bei in- und ausländischen Gästen zu überzeugen.“

