Zumeldung zu Horror-Clowns verbreiten Angst und Schrecken im Südwesten, dpa, 24. Oktober 2016

Der baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, sagte in Stuttgart zu den jüngsten Übergriffen so genannter Grusel-Clowns in Baden-Württemberg: „Das ist ein abstoßender Trend, der da im Moment um sich greifen zu scheint. Man muss es aber klar sagen: Auch wenn sich die Täter hinter Clown-Masken verstecken. Das sind alles andere als Dumme-Junge-Streiche. Häufig werden Straftaten begangen, die es mit den dazu zur Verfügung stehenden Mitteln zu verfolgen gilt. Wenn bei einer solch unsinnigen Aktion jemand verletzt wird, steht der Tatbestand der Körperverletzung im Raum. In Betracht kommen aber auch die Straftatbestände der Nötigung und der Bedrohung. Darüber hinaus gibt es übrigens auch an Halloween keine Freibriefe, um Straftaten zu begehen.“

