CDU-Nachwuchs ist bereit für die Landtagswahl

Die Junge Union Schleswig-Holstein lädt am 29. und 30. Oktober 2016 zu ihrem Landestag in die Husumer Messehalle ein. Gut 300 Delegierte und Gäste werden zu dem satzungsgemäß höchsten Gremium der Jungen Union Schleswig-Holstein erwartet. Die Tagung beginnt um elf Uhr.



Dazu erklärt der Landesvorsitzende Tobias Loose: „Ich freue mich, unsere 220 Delegierte und zahlreiche Gäste, darunter den CDU-Landesvorsitzenden Ingbert Liebing, CDU-Fraktionschef Daniel Günther, unseren Bundesvorsitzenden der Jungen Union Paul Ziemiak sowie den Vorsitzenden der Mittel- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU und Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann in Husum begrüßen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir in den Wahlkampf starten. Aus diesem Grund ist der Schleswig-Holstein-Tag einmal mehr das Highlight unseres politischen Jahres", so Loose.



"In sechs Monaten ist Landtagswahl. Sechs Monate Zeit, um die Schleswig-Holsteiner von unseren Positionen zu überzeugen und in Kiel, mit Ingbert Liebing an der Spitze, die Regierung zu übernehmen. Die Junge Union wird mit insgesamt vier Direktkandidaten und 14 Listenkandidaten ins Rennen um die Landtagsmandate starten. Selten konnten wir so viele Delegierte und Gäste zu unserem Schleswig-Holstein-Tag begrüßen. Von der Veranstaltung wird das Signal ausgehen, dass die Junge Union bereit für den bevorstehenden Wahlkampf ist.“, so Loose abschließend.



Mit dem Leitantrag "Keimzelle der Gesellschaft – Familie im Fokus" befassen sich die Jungpolitiker auf dem Schleswig-Holstein-Tag mit allen Aspekten der Familienpolitik. Dazu werden weitere Sachanträge u.a. zu den Themen Wehrpflicht, Flüchtlingspolitik und Rundfunkgebühren behandelt. Daneben wird ein neuer Landesvorstand gewählt.

