JugendMedienEvent als Ort der Medienkompetenz gewürdigt

Der Druck auf Journalisten ist groß, und er kommt von allen Seiten. Schrumpfende Auflagen, schlechte Einstiegschancen und geringe Bezahlung. 120 Jugendliche sind zum diesjährigen JugendMedienEvent nach Köln gekommen, um unter dem Motto #unterDruck zu diskutieren, was das für den Arbeitsalltag der Journalisten bedeutet und wie junge Medienmacher damit umgehen können. Noch bis Sonntag gibt es Workshops, Redaktionsbesuche und Kulturprogramm.



Zum Auftakt war in diesem Jahr die Landtagsabgeordnete Lisa Steinmann (SPD) zu Gast, denn das JugendMedienEvent wurde in diesem Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Grimme-Institut als besonderer Ort im Zusammenhang mit dem "Tag der Medienkompetenz" ausgewählt. "Die Herausforderung besteht darin, den Druck abzulassen, gelassen zu werden, aber nicht gleichgültig. Medienkompetenz will gelernt sein", sagte Lisa Steinmann an die Teilnehmer gerichtet. "Daher habe ich Respekt vor eurer Entscheidung, euch bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen, für die Wahrheit einzutreten und journalistische Haltung zum Ausdruck zu bringen."



Der Vorsitzende der Jungen Presse, Florian Sandmann appellierte an die Jugendlichen, ihre Ziele weiter zu verfolgen. "Der Berufseinstieg ist nicht leicht und auch der Job selbst bringt einige Herausforderungen mit sich, aber der Journalismus braucht mehr denn je engagierten Nachwuchs, der sich der Verantwortung von medialer Berichterstattung bewusst ist." Gerade in Zeiten von Pegida, Terror, Flucht und Migration habe die Presse die Aufgabe, die Menschen zuverlässig zu informieren. "Als Journalist muss man nicht nur das Interesse, sondern auch das Vertrauen der Leser gewinnen", sagte Sandmann.



Dem stimmten auch die Experten auf dem Podium zu. In der Diskussionsrunde mit dem Lokaljournalisten Peter Bandermann (Ruhr Nachrichten), Volontär Çelal Cakar (Axel Springer Akademie), Elmar Mathews von der Presse-Grosso Marketinggesellschaft, Ulric Papendick (Leiter der Kölner Journalistenschule KJS) und Lisa Steinmann wurde schnell klar: Der Druck auf Journalisten entsteht durch viele verschiedene Einflüsse. Journalist Bandermann erlebte in Dortmund, was kritische Berichterstattung auch bedeuten kann - er wurde mehrfach von Vertretern der Neonazi-Szene bedroht. "Ich durfte meine tägliche Joggingstrecke im Netz veröffentlicht sehen", so Bandermann. Dabei sei es gerade für lokale Medien wichtig, sich Gehör zu verschaffen: "Wir müssen uns mit unseren Nachrichten gegen die Algorithmen von Facebook und Co durchsetzen." Nur so könne man gegen schwindende Leserzahlen ankommen. Das konnte auch Elmar Mathews bestätigen: "Wir merken, dass viele Presse-Großhandlungen fusionieren müssen, um dem wirtschaftlichen Druck Stand zu halten."



Steigender finanzieller Druck und Lügenpresse-Vorwürfe - für angehende Journalisten keine besonders rosigen Aussichten. Warum entscheiden sich junge Menschen trotzdem für diesen Beruf? Auf diese Frage konnte Celal Cakar ein Antwort geben: "Ich brenne dafür und bin davon überzeugt: Jemand muss sich darum kümmern, die Wahrheit vollkommen darzustellen." Und KJS-Leiter Ulric Papendick stellte fest: "Das Interesse der jungen Leute am Beruf des Journalisten ". Auch die Teilnehmer des JugendMedienEvents zeigten sich in der Diskussion optimistisch. Dabei wurden aber auch das Geschäftsmodell und die Arbeit der großen Print- Medienhäuser kritisch hinterfragt.



Das JugendMedienEvent läuft noch bis Sonntag, 20. November, an verschiedenen Orten in Köln. Bei der viertägigen Veranstaltung knüpfen junge Medienmacher Kontakte zu erfahrenen Journalisten und arbeiten in Workshops an ihren journalistischen Fähigkeiten. Das JugendMedienEvent wird komplett ehrenamtlich vom Team des Nachwuchs-Medienverbandes Junge Presse e.V. organisiert.

Junge Presse e.V.. Verein junger Medienmacher

Die Junge Presse e.V., der in Nordrhein-Westfalen ansässige Verein junger Medienmacher, ist seit über 62 Jahren einer der größten bundesweit aktiven Jugendmedienverbände. Die Junge Presse vertritt die Rechte jugendlicher Medienmacher, veranstaltet verschiedene berufsvorbereitende Seminare und organisiert Jugendmedienprojekte. Weitere Infos unter www.junge-presse.de.

