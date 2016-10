"Wenn wir uns Fragen wie frei Medien sind, dann müssen wir uns fragen, wie frei der Mensch ist, der hinter den Medien steht."

Das stellte Hubertus Koch, Journalist und Filmemacher, im Auftaktpodium der Jugendmedientage 2016 in Dresden zur Diskussion. Außerdem riet er in seiner Keynote den 300 medieninteressierten Jugendlichen aus ganz Deutschland: "Denkt nicht im Quadrat. Nehmt euch die Freiheit Dinge anders zu machen und Regeln zu brechen!"



Die Jugendmedientage, einer der bundesweit größten Medienkongresse für junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, feierten dieses Jahr vom 27. bis 30. Oktober in der Messe Dresden ihr 15. Jubiläum. Alle inhaltlichen Programmpunkte - vom Erzählcafé über die Medientouren und verschiedenen Workshops bis hin zu den Podien - fanden in diesem Jahr unter dem Motto "Medien- oder Märchenland?" statt.



Auszüge aus den Podien:

Auftaktpodium, Donnerstag 27.10.2016

§5 (1) Presse ist frei: Intransparent, einseitig, verharmlosend - wie viel Freiheit steckt in unseren Medien? Moderatorin: Prof. Barbara Pfetsch

Hubertus Koch, Film "Süchtig nach Jihad - der Film eines kleinen Jungen": Was freien Journalismus einschränkt, sind Faktoren wie: "Formate, Zeitdruck und ein hysterisches Publikum."

Robert Kuhne, Chefredakteur der Morgenpost Sachsen: Wieso z.B. über Terroranschläge detailliert berichtet wird, auch wenn man noch gar keine genauen Informationen besitzt: "Normalität erleben wir täglich. Negativberichte berühren uns mehr."

Boris Eichler, Leiter Kommunikation der Friedrich-Naumann-Stiftung: "Märchenhaft frei", sind Medien in Deutschland im internationalen Vergleich. Freie Meinungsäußerung wird groß geschrieben.

Dirk Benninghoff, Chefredakteur bei fischerAppelt: Der Vorwurf der unfreien Systempresse kommt daher, dass Medien in einigen kritischen Themenpunkten - Flüchtlingsfrage, Erdogan, Putin - anders berichten bzw. eine weitgehend deckungsgleiche Haltung einnehmen, die nicht von allen Teilen der Bevölkerung mitgetragen werden.



Podium, Freitag 28.10.2016

Blogging, Posting, Mailing. Informations(un)gewissheit im Zeitalter voranschreitender Digitalisierung in Europa? Moderatorin: Anna Hoff

Boris Reitschuster, Russlandexperte, Journalist: "Offen sein für Anregungen, auf der anderen Seite sehen, dass man es knallhart belegen kann." (Thema: Digitale Medien als Anregungsmedium benutzen, dann aber genauen Quellen suchen.) "Filtern sollte man nur selber. Sobald man jemanden beauftragt, ist man manipulierbar!"

Philip Oltermann, The Guardian: "Heutzutage werden Fakten nicht mehr richtig korrigiert." Thema: Wenn sich etwas als Falschinformation herausstellt, bleibt es trotzdem auf der Seite stehen, da es "too good to check" ist.

Cornelius Pollmer, Süddeutsche Zeitung: Ist die Wahrheit nur auf Papier gedruckt? "Nein das ist nicht davon abhängig, ob eine Nachricht auf dem Papier oder Smartphone zu lesen ist." Auf die Filterung aus den verschiedenen Angeboten kommt es an.

Rayk Anders, freier Journalist, YouTuber: Wegen "Verschwörungsspastis" glauben immer mehr Menschen, dass es Eliten gibt, die uns fertig machen wollen. "Die Leute wollen sich nicht informieren, sie wollen sich empören."



Podium, Samstag 29.10.2016

360° Objektive Berichterstattung trotz gesellschaftlicher Vielfalt?

Moderatorin: Luisa Meisel

Claudia Hammermüller, Chefredakteurin politikorange-Themenschwerpunkt "Flucht und Migration": "Ich kann von Medien nicht erwarten, dass sie mir die Wahrheit sagen. Ich muss mir die Wahrheit erarbeiten."

Alexej Hock, "Straßengezwitscher": "Wenn fünf von sechs Fällen falsch dargestellt sind - warum brauchen wir dann diese Vielfalt?!"

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung: "Menschen sind nie 100% objektiv. Denn sie haben eine Meinung. Und das wollen wir ja auch."

Moritz Gathmann, freier Osteuropakorrespondent: "Objektive Berichterstattung klingt wie naive Berichterstattung. Ich würde 'Informierte Berichterstattung' benutzen. Das was dir jemand erzählt, musst du einordnen."

"Je mehr Journalisten über ein Thema berichten desto besser. Je mehr Puzzleteile desto besser."



