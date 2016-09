Junges Angebot ohne Jugendliche?

ARD und ZDF starten am 1. Oktober das neue Jugendangebot "funk" für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Das Problem: Es gibt keinen jugendlichen Programmbeirat für das neue Angebot. Die Jugendpresse Deutschland meint: So kann kein zielgruppengerechtes Programm entstehen.



Am 1. Oktober fällt der Startschuss: Unter dem Namen "funk" präsentieren ARD und ZDF ihr neues Online-Medienangebot für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren. Die Jugendpresse Deutschland begrüßt die Entscheidung der Landesregierungen vom 17. Oktober 2014, mit der die Schaffung des Angebots in die Wege geleitet wurde. Laut dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sei das Ziel des Jugendangebots von ARD und ZDF, der jungen Zielgruppe ein identitäts- und demokratiestiftendes, meinungsbildendes Angebot zu machen. Dieses soll wie seine Zielgruppe auch Grenzen austesten und dabei ehrlich und authentisch sein. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Programms wird auf große Vielfalt gesetzt. Mit den programmlichen Schwerpunkten Information, Fiktion, Comedy, Musik und Wissen sollen die Interessen und Lebensrealitäten der Zielgruppe möglichst nah abgebildet werden. Doch wie wird die Einhaltung dieser Vorgaben kontrolliert?



Es gibt keinen Programmbeirat für das neue Angebot "funk", der sich aus Jugendlichen bzw. der formulierten Zielgruppe zusammensetzt. Die Jugendpresse Deutschland schätzt diese Situation sehr kritisch ein. "Programm für Jugendliche funktioniert nicht ohne Partizipation von Jugendlichen. Eine Programmredaktion, deren Mitglieder nicht in der Zielgruppe des Programms sind, werden niemals die Lebensrealität und die Interessen der Zielgruppe einschätzen können", sagt Maximilian Gens, Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland. "Deshalb fordern wir die Einrichtung eines Programmbeirats für "funk", der aus jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren besteht. Nur so kann eine stetige Evaluation und Verbesserung des Programms nah an der Zielgruppe erfolgen."





Über Jugendpresse Deutschland e.V. Bundesverband junger Medienmacher

Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband für junge Medienmachende. Vom Schülerzeitungsredakteur bis zur jungen Volontärin begleiten wir in den Beruf, bilden mit fast 300 Seminaren im Jahr aus, veranstalten zum Beispiel die Jugendmedientage und den Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag als Events für den Kontakt und die Diskussion zwischen Profis aus Medien und Politik und dem Nachwuchs. Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder zeichnen wir jedes Jahr die besten jungen Blattmachenden aus. Wir stellen den Jugend- Presseausweis zur Verfügung und geben die Möglichkeit, im Rahmen von interessanten Veranstaltungen journalistisch zu berichten. Wir erreichen rund 15.000 junge Medienmachende und organisieren den größten Teil unserer Arbeit.

