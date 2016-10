JMT16: Medien- oder Märchenland?

Einer der größten deutschlandweiten Kongresse für junge Medienmacher und –macherinnen startet heute in Dresden. Dabei wird die aktuelle Rolle der Medien unter dem Titel „Medien – oder Märchenland?" genau unter die Lupe genommen.



Robert Kuhne, Chefredakteur der Morgenpost Sachsen; Hubertus Koch, freiberuflicher Filmemacher (Süchtig nach Jihad – der Film eines kleinen Jungen); Boris Eichler, ehem. Chef vom Dienst des Debattenmagazins liberal, heute Leiter Kommunikation der Friedrich-Naumann-Stiftung und Dirk Benninghoff, ehem. Nachrichtenchef und Chef vom Dienst bei BILD, stern und Financial Times Deutschland, heute Chefredakteur bei fischerAppelt diskutieren heute Abend beim Auftaktpodium der Jugendmedientage 2016 über „§5 (1) Presse ist frei: Intransparent, einseitig, verharmlosend – wie viel Freiheit steckt in unseren Medien?" Barbara Pfetsch, Professorin für Kommunikationstheorie und –wissenschaft sowie Medienwirkungsforschung an der Freien Universität Berlin, stellt die Fragen. Im Anschluss verleiht die Deutschen Presse-Agentur (dpa) den news talent award an herausragende journalistische Talente unter 28 Jahren. Mit der Auftaktveranstaltung begrüßt die Jugendpresse Deutschland junge Medieninteressierte sowie Gäste aus der Medienbranche, Politik und Gesellschaft herzlich in der Messe Dresden.



Von einer eigenen NEON bis hin zu Diskussionen über Digitalisierung oder Glaubwürdigkeit von Medien - In den nächsten Tagen erwartet die Teilnehmenden ein umfangreiches Programm aus Workshops, Diskussionen und Praxiseinblicken, wie zum Beispiel beim MDR oder der DDV Mediengruppe.



„Von A wie Axel Springer bis Z wie Zapp – Das Medienmagazin sind viele Medienvertreter und –vertreterinnen aus der Branche dabei", erklärt Jonas Kunze, Bundesvorstand Jugendpresse Deutschland. „Wer in die Branche reinschnuppern oder im Bereich der Medien Fuß fassen möchte, der ist hier genau richtig. Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen mit den Profis ins Gespräch, können sich praktisch ausprobieren und mit anderen Medieninteressierten vernetzen."



Bereits zum fünfzehnten Mal veranstaltet die Jugendpresse Deutschland e.V. die Jugendmedientage und wird dabei von zahlreichen Partnern unterstützt.

Über Jugendpresse Deutschland e.V. Bundesverband junger Medienmacher

Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband für junge Medienmachende. Vom Schülerzeitungsredakteur bis zur jungen Volontärin begleiten wir in den Beruf, bilden mit fast 300 Seminaren im Jahr aus, veranstalten zum Beispiel die Jugendmedientage und den Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag als Events für den Kontakt und die Diskussion zwischen Profis aus Medien und Politik und dem Nachwuchs. Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder zeichnen wir jedes Jahr die besten jungen Blattmachenden aus. Wir stellen den Jugend- Presseausweis zur Verfügung und geben die Möglichkeit, im Rahmen von interessanten Veranstaltungen journalistisch zu berichten. Wir erreichen rund 15.000 junge Medienmachende und organisieren den größten Teil unserer Arbeit ehrenamtlich - immer von Jugendlichen für Jugendliche.- www.jugendpresse.de.

