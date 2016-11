Kulturstaatsministerin Monika Grütters eröffnet die 13. SchulKinoWochen Berlin

Am heutigen Vormittag des 14. November 2016 eröffnete Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien, gemeinsam mit den beiden Hauptdarstellern des Films TSCHICK, Anand Batbileg und Tristan Göbel, die 13. SchulKinoWochen Berlin und gab den Startschuss für das bundesweit größte Angebot zur Filmbildung. Knapp 200 Berliner Schüler*innen aus Hellersdorf und Umgebung waren ins CineStar Hellersdorf gekommen, um dort den Film TSCHICK auf der großen Leinwand zu erleben. Die beiden Hauptdarsteller des Films besuchten den Film mit ihren Klassenkamerad*innen und sprachen im Anschluss an die Filmvorführung mit dem Publikum über die Themen des Films und ihre Erfahrungen am Set.



Prof. Monika Grütters zur Eröffnung der SchulKinoWochen:

„Hier, wo die Reise von Maik und Tschick ihren Anfang nimmt, hier in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, findet heute ein Unterricht der besonders schönen Art statt: Die SchulKinoWochen Berlin eröffnen mit dem Film TSCHICK. „Tschick“ ist meine literarische Liebe fürs Leben. Wenn man lesen will, um sich einer Geschichte ganz zu ergeben und mit ihren Helden zu fühlen, dann führt an Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ kein Weg vorbei. Fatih Akin hat aus dem Bestseller jetzt ein spannungsgeladenes Road-Movie geschaffen. Es freut mich besonders, dass diese Verfilmung mit Mitteln aus dem Deutschen Filmförderfonds und der Filmförderungsanstalt unterstützt werden konnte.“



TSCHICK bildet den Auftakt für zwei Wochen voller Emotionen, viel Spannung, tollen visuellen Eindrücken und zahlreichen Lernerlebnissen: Vom 14. – 25. November 2016 verlegen bereits zum 13. Mal über 20.000 Berliner Schüler*innen den Unterricht in den Kinosaal. Das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte erfolgreichste Filmbildungsprojekt des Landes bringt ein genrereiches Spektrum von mehr als 40 herausragenden Filmen in 45 Berliner Kinos. Ganz nach der Devise Film auf den Stundenplan wurden die Filme speziell für den Einsatz im Unterricht ausgewählt und sollen Schüler*innen von der Schulanfangsphase bis zum Abitur die Möglichkeit bieten, ihr Verständnis für mediale Wirkungsmechanismen und Ausdrucksformen zu vertiefen. Auch das diesjährige Programm bietet künstlerisch und inhaltlich anspruchsvolle Filme und ein Kaleidoskop an fantasievollen Animationsfilmen, ergreifenden Dokumentarfilmen, klassischen Literaturverfilmungen sowie aufreibenden deutschen Produktionen und internationalen Spielfilmen. Das vollständige Programm gibt es auf der Website der SchulKinoWochen Berlin: www.schulkinowochen-berlin.de



Die SchulKinoWochen Berlin sind eine Veranstaltung der Vision Kino gGmbH – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz in Kooperation mit der JugendKulturService gGmbH, gefördert von der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, und werden in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM), dem Kinderkinobüro, dem Spatzenkino, dem Kinderfilm Berlin e.V. und weiteren Partnern realisiert. Die SchulKinoWochen werden unterstützt vom Medienforum der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

