Neu im Programm von JT Touristik: Kombinationsreisen auf Curaçao

Kreuzfahrt und Strandurlaub in der Karibik: JT Touristik erweitert sein Angebot auf Curaçao mit zwei neuen Kombinationsreisen. Urlauber können von Mai bis Oktober 2017 ihren Aufenthalt mit einer Kreuzfahrt ab der Karibikinsel verbinden. Zur Auswahl bei den Hotels stehen die zwei beliebten Häuser Hilton Curaçao und Livingstone Jan Thiel.



Die zwei Kombinationsreisen umfassen jeweils sechs Übernachtungen mit Frühstück im Hotel auf Curaçao sowie eine siebentägige Kreuzfahrt mit deutschsprachiger Reiseleitung auf der Pullmantur Zenith. Das Kreuzfahrtschiff startet in Curaçao und legt auf den Inseln Bonaire und Aruba sowie in den Karibikstädten Colón und Cartagena an. Urlauber haben die Wahl zwischen einer Außenkabine Standard und einer Juniorsuite Kabine Balkon – die Verpflegung ist an Bord All Inclusive. Nach der Woche auf See verbringen die Gäste die Nacht vor dem Rückflug noch einmal im Hotel. Die Transfers vom und zum Flughafen sowie zum Kreuzfahrtschiff sind in den Kombinationsreisen inklusive.



Auch insgesamt haben die Berliner auf der Karibikinsel ein großes Sortiment zu bieten. So umfasst das Portfolio von JT Touristik derzeit 28 Hotels und Apartment-Anlagen von drei bis fünf Sternen. Eine Reihe der Häuser ist auch inklusive Mietwagen-Arrangement buchbar.



In puncto An- und Abreise stehen wöchentlich insgesamt 108 Verbindungen ab neun Airports in Deutschland und Österreich zur Auswahl. Ab sechs Abflughäfen gelangen Reisende zum Beispiel mit KLM über Amsterdam nach Curaçao. Ab Düsseldorf fliegt Air Berlin zwei Mal pro Woche sogar nonstop. Zudem gibt es eine Reihe von Verbindungen mit American Airlines.



Preisbeispiel: Eine zweiwöchige Kombireise mit dem Livingstone Jan Thiel ist für Ende Mai 2017 bereits ab 2.313 Euro buchbar. Inklusive sind insgesamt sieben Nächte im Hotel sowie sieben Übernachtungen an Bord in der Außenkabine Standard mit der erwähnten Verpflegung.

Über die JT Touristik GmbH

JT Touristik ist ein etablierter und inhabergeführter Reiseveranstalter aus Berlin. Das Unternehmen ist Experte für Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allem nach Dubai und Abu Dhabi. Das weltweite Angebot von JT Touristik umfasst Lastminute- und Pauschalreisen sowie Hotel-Specials für mehr als 13.000 Häuser und rund 150 Destinationen. Zu den wichtigsten Zielgebieten gehören neben Dubai und Abu Dhabi auch Italien, Ägypten, Türkei und Spanien sowie der Indische Ozean mit Mauritius, den Malediven und den Seychellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Städtereisen weltweit an. JT Touristik verfügt über die TÜV-Zertifizierung "Safer Shopping" und ist mit seinen Angeboten auf einer Vielzahl von Reiseportalen sowie in über 10.000 Reisebüros vertreten. Nähere Informationen sind unter www.jt.de erhältlich.

