Teilnahmebedingungen Marlies-Hesse-Nachwuchspreis 2017

Für den Nachwuchspreis 2017 können deutschsprachige Dokumentationen, Film- und TV-Beiträge eingereicht werden. Ausdrücklich sind auch Kolleginnen aus Österreich und der Schweiz eingeladen, sich zu bewerben. Journalistinnen, die am 1. März 2017 ihr 35. Lebensjahr nicht überschritten haben, können Beiträge einsenden oder mit einem Beitrag vorgeschlagen werden. Diese müssen zwischen dem 1. März 2015 und dem 1. März 2017 gesendet worden sein. Es besteht keine Einschränkung in Bezug auf das Thema, Ressort oder Genre sowie die Länge der Sendung. Zu einer kompletten Anmeldung gehören, neben einer DVD mit dem Wettbewerbsbeitrag, das ausgefüllte Anmeldeformular und ein Lebenslauf, alles in siebenfacher Ausfertigung. Unvollständige oder verspätete Einreichungen können nicht berücksichtigt werden.



Jury und Preisgeld

Die Preisträgerin wird von einer sechsköpfigen Jury unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt. Der Hauptpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Daneben vergibt die Jury aus Anlass des Jubiläums zum 30-jährigen Bestehen des Journalistinnenbundes erstmals zwei Sonderpreise mit 500 Euro und 300 Euro. Die Gewinnerin und die Ausgezeichnete/n erhalten für das laufende und kommende Geschäftsjahr eine kostenfreie Mitgliedschaft im Verein.



Termine und Adressen

Bewerbungsschluss: 1. März 2017 (es gilt der Poststempel). Die Jury tagt Ende April. Die Preisverleihung findet am 01. Juli 2017 in Frankfurt a. M. im Rahmen der Jubiläumsfeier und 30. Jahrestagung des Journalistinnenbundes statt. Das vollständige Anmeldeformular ist als Download abrufbar (www.journalistinnen.de) oder kann angefordert werden in der Geschäftsstelle des Journalistinnenbundes e.V., Hansaring 45-47, 50670 Köln, Tel. 0049-221- 922 768 80, Fax 0049-3222 - 1629697, geschaeftsstelle@journalistinnen.de

