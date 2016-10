Jordanien gewinnt Abenteuer-Gipfel

Das Jordanische Fremdenverkehrsamt verkündet, dass die Adventure Travel Trade Association (ATTA), eine internationale Organisation für die Abenteuerreisebranche mit mehr als 1.100 Mitgliedern in 90 Ländern, ihre regionale Konferenz AdventureNEXT Near East (ANNE) im Frühjahr 2017 am Toten Meer in Jordanien abhalten wird. ANNE ist die erste Konferenz ihrer Art im Nahen Osten und Nordafrika und zielt darauf ab, den Ökotourismus und aktives Reisen in der Region zu fördern.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass Jordanien Gastgeber dieser wichtigen Veranstaltung sein wird", erklärt Lina Annab, die Tourismusministerin des Landes. "Die AdventureNEXT Near East wird fantastische und beeindruckende Orte für Abenteurer aufzeigen, die sich überall in Jordanien befinden." Das Haschemitische Königreich bietet zahlreiche Möglichkeiten und abwechslungsreiche Landschaften für Wanderungen, Trekking, Canyoning, Biking, Klettern, Heißluftballonfahrten sowie viele Extremsportarten. Mit dem Jordan Trail, einem 650 Kilometer langen Wanderweg vom äußersten Norden bis in den Süden des Landes, hat Jordanien kürzlich einen Meilenstein im Outdoorbereich gesetzt. "Jordanien verfügt bereits über ein ausgereiftes Produkt im Abenteuersegment, um die Region in diesem Nischenmarkt anzuführen", erklärt Manal Kelig, ATTA Executive Director of the Near East. Jordanien ist seit 2005 ein aktives Mitglied der ATTA.



Das Haschemitische Königreich Jordanien ist dank seiner antiken Stätten ein Paradies für Kultur- und Studienreisende. Bei einem Besuch der nabatäischen Felsenstadt Petra, einem Gang durch die prachtvollen Säulengänge Jerashs oder auf den Spuren des Alten Testaments entlang des Jordans können Besucher auf Zeitreise gehen. Aber auch Jordaniens Naturraum hat einiges zu bieten: Von der prächtigen Wüstenlandschaft Wadi Rums, leuchtenden Korallenriffen am Golf von Aqaba bis zu grünen Wadis und sprudelnden heißen Quellen nahe des Toten Meeres - Jordanien ist eine einzigartige und vielseitige Destination, die Besuchern den Zauber des Orients näherbringt. Weitere Informationen unter www.visitjordan.com.

