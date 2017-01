Frisches und luxuriöses Heiligtum

Kürzlich hat JOI-Design den Wiederaufbau des 13-Zimmer großen Anbaus des Altenberger Hofes, ein Bijou Boutique Hotel mit Blick sowohl auf die Altenberger Kathedrale (aus dem 13. Jahrhundert) als auch auf grüne Wiesen und Wälder des Bergischen Landes in Mitteldeutschland abgeschlossen. Mit einem frischen, modernen Konzept, inspiriert von der Architektur der heiligen Kirche auf der einen und der üppigen Natur auf der anderen Seite, bietet die Unterkunft nun vollen Komfort für den beruflichen oder privaten Aufenthalt.



Wie in der naheliegenden Kathedrale ist auch das Fundamentdes Hotels Jahrhunderte alt. Ehemals genutzt von Zisterziensern diente es anschließend als Gasthaus für religiöse Pilger und heißt heute Gäste mit und ohne religiösen Hintergrund willkommen.



Die Designidee ist ein neutrales und zurückhaltendes Konzept, das dem äußeren Charme des historischen Steingebäudes entspricht, wie zum Beispiel die maßgeschneiderten Teppiche in Fliesenoptik, die an die Steinfliesenböden der benachbarten Kathedrale erinnern.



Die Innenräume bauen in beruhigenden Weißtönen und einem warmen, erdigen Kanon mit gezielt eingesetzten roten und orangenen Farbspritzern auf verschiedenen Materialien, Mustern und Texturen auf, um einen haptischen und visuellen Ruhepol zu schaffen. Die Kunstobjekte und die Accessoires stellen durch verspielte Details einen Gegensatz zu der bescheidenen Eleganz dar, welcher ein friedliches Wohlfühlgefühl auslöst.



Eingangshalle, Wohnen & Esszimmer



Beim Eintreten in die Halle gelangen die Gäste in einen hellen, offenen Raum mit einladendem Wohnbereich zur linken und in einen informellen Ess- bzw. Meetingraum zur rechten Seite. Gemütliche Möbel um einen offenen Kamin platziert, laden zu einem Entspannungsmoment mit einem Glas Wein oder einem aus der hauseigenen Bibliothek ausgeliehenem Buch ein. Der Gemeinschaftstisch aus dunklem, gebeiztem Holz wurde aus einer alten Bauernhaustür gefertigt - inklusive Schlüsselloch und Scharnieren - und schlägt somit eine Brücke zwischen alter und neuer Zeit.



Zeitgenössische Sitzmöbel wurden mit graubraunem, weichem Leder bezogen, Pendel-Leuchten aus Kupferdraht durchdringen den Raum mit Wärme, und die hellgraue Lackierung unterstreicht das Ambiente. Zudem holen auffällige, natur-orientierte Akzente das Äußere ins Innere und tragen so zu einer unbeschwerten Stimmung bei.



Konferenzraum & Lounge



Der großzügige Konferenzraum versehen mit einem semi-transparenten Vorhang ermöglicht die verschiedenartige Nutzung des Raumes: Zum einen gibt es einen eher formellen Meetingraum mit einem langen Tisch und Stühlen, die flexibel angeordnet werden können, sodass dieser von verschiedenen Gruppen gleichzeitig genutzt werden kann. Neben den Vitra Stühlen in Schwarz, Grau und dem lebendigen Orange, das als Farbspritzer an gewählten Stellen immer wieder auftaucht, sind hier auch zwei silbern schimmernde Samtsessel für ein tête à tête integriert. Zum anderen wurde eine stylische und moderne Sitzecke entworfen, die zur Entspannung mit Erfrischungsgetränken in greifbarer Nähe aus den integriertern Schränken einlädt.



Schlafzimmer



Wie die öffentlichen Bereiche sind auch die Gästezimmer natürlich und zugleich zurückhaltend elegant eingerichtet. Gegensätzliche neutrale Töne, Oberflächen und Stoffe prägen den Raum. Moderne Bäder sind mit großzügigen Duschen ausgestattet; glänzende Fliesen und Bildschirmen bilden einen schönen Kontrast zu der hellen, getönten Oberfläche der Waschtische. Die Nachttischlampen und Wandhaken aus Glas hingegen erinnern an Kirchenfenster aus der Nachbarschaft, greifen wieder das knallige Orange auf und erfüllen den Raum mit Wärme und Leben.



Fordern Sie bei Interesse gerne hochauflösendes Bildmaterial bei JOI-Design ab.

JOI - Design GmbH

Bereits seit 1984 liegt der Fokus von JOI-Design auf der Entwicklung von exklusiven und Design-orientierten Konzepten für die internationale Hotellerie. Das kreative Team des führenden europäischen Designstudios gestaltet mit erfahrenen Innenarchitekten, Architekten, Ingenieuren, Grafikern und Produktdesignern besondere Hotelprojekte, einzigartige Restaurants und außergewöhnliche SPAs.



Die jahrzehntelange Erfahrung fließt gepaart mit einem holistischen Grundgedanken und viel Liebe zum Detail in die Arbeit ein, die sich sowohl mit individuellen, privat geführten Boutique Hotels befasst als auch mit komplexeren Projekten für internationale Hotelketten. Die Entwicklung von Möbeln, Leuchten, Teppichen oder Badarmaturen ist heute ebenso konstanter Bestandteil des Portfolios, resultierend aus dem Know-how um die Anforderungen aus den Projekten und aus der Feder von Produktdesignern stammend - Products by JOI-Design.



HOTEL COUTURE:



Das Streben nach kontinuierlicher Optimierung ist der Antrieb, mit ausgewählten Spezialisten für Materialität, Farbe, Licht stets an individuell maßgeschneiderten Konzepten für die Hotellerie zu arbeiten. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach außen: Die Analyse von sich ständig ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft und der Entwicklung des Reisens spornt an, jeweils die beste Lösung für das individuelle Projekt zu realisieren.



Aktuelle Projekte: Mercedes-Benz Living @ Fraser, London; Reichshof Hamburg, Curio Collection by Hilton; e Méridien Hamburg; Steigenberger Grandhotel Belvédère, Davos, Switzerland; JW Marriott Cannes and the AC Hotel Ambassadeur Antibes, France; WOHNIDEE Suites at the Radisson Blu Cologne; Capri by Fraser, Frankfurt; Mercedes-Benz Arena Berlin VIP Lounge; Hapimag Resort, Hamburg; Germany; Hilton Munich Airport, Germany; Hyatt Place Zurich Airport: The Circle, Switzerland; Hilton Frankfurt Airport at THE SQUAIRE; Le Clervaux Boutique & Design Hotel, Clerf, Luxembourg; Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim, Germany; Lindner Resort Mallorca, Spain; Steigenberger Grandhotel & Spa Heringsdorf, Germany; PwC Tower 185, Frankfurt. www.JOI-Design.com



