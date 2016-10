Moraltheologen analysieren Bedeutung des päpstlichen Schreibens Amoris laetitia

Kaum ein päpstliches Dokument der letzten Jahrzehnte ist innerkirchlich so kontrovers aufgenommen worden wie das Apostolische Schreiben Amoris laetitia über die „Freude der Liebe in der Familie“ von Papst Franziskus. Kommt es in dem Schreiben zu einer Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre? Und falls ja, wie wäre eine solche Entwicklung zu bewerten? Im Mittelpunkt der Debatte steht die Frage nach dem Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen. Aber Amoris laetitia berührt auch grundsätzliche moraltheologische Fragen: Wie steht es um die Gewissenskompetenz des Menschen, wie lassen sich Normen begründen, was ist Sünde? Was bedeutet Barmherzigkeit?







Ein in diesen Tagen erschienener Sammelband im Verlag Herder widmet sich diesen für die Zukunft der katholischen Morallehre wichtigen Fragen. Der Band wird von Prof. Dr. Stephan Goertz und Caroline Witting von der Abteilung für Moraltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) herausgegeben und trägt den Titel „Amoris laetitia – Wendepunkt für die Moraltheologie?“. Zwölf bekannte Theologinnen und Theologen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien behandeln verschiedene Aspekte von Amoris laetitia. Der Band ist der erste fachtheologische Sammelband zu dem im April 2016 veröffentlichen päpstlichen Schreiben.





